iOS 11’in En Çok Beklenilen Özelliği İptal Edildi!

Apple, mobil işletim sistemi iOS’un 11. sürümünü yarından itibaren tüm dünyadaki mobil cihazlarına dağıtmaya başlıyor başlamasına ama tanıtımlarda bağıra çağıra anlatılan bir özellikten mahrum bırakarak.

iOS 11, Apple’ın mobil işletim sistemi açısından ne kadar başarılı işler yapabildiğinin ispatı olarak algılanıyor. Bu vakte kadar yayımlanan geliştirici sürümlerinde de oldukça beğenildi. Hatta Apple, 12 Eylül’deki lansmanı sırasında iOS 11’in birçok özelliğini ballandıra ballandıra anlattı.

Bir blog yazısı yayınlayan Apple, iOS 11’le gelecek ve kişiden kişiye mesaj yoluyla para transferi yapmaya imkan tanıtan özelliğini kaldırdığını açıkladı. Apple Cash Pay olarak adlandırılan özellik, beklenildiği gibi iPhone ve iPad’lerde bulunmayacak. Apple Cash Pay, iOS 11 beta sürümlerinin parçasıydı ve birçok kullanıcı bu özelliği sabırsızlıkla bekliyordu.

Apple hizmeti şöyle tanımlıyor:

“Arkadaşlarınız ve aileniz ile hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde para transferi yapabileceksiniz. Kredi kartlarınızı ya da bankamatik kartlarınızı iMessage uygulamasıyla eşleştirerek, Apple Cüzdan üzerinden işlem yapabilirsiniz.”

Böylesine büyük bir geri adımın akıllara getirdiği tek soru var: Apple’ın ödeme sistemleri ne kadar güvenli?

Apple Pay özelliğine şu sıralar oldukça aşinayız. Banka reklamlarında sesli asistan Siri desteği ile ödeme seçeneklerinin geldiğini duymuşsunuzdur. Gün geçtikçe artan kişisel bilgilerin güvenliği endişesi, günümüz bilişim sektöründe Apple’ı da etkiliyor. Ancak, kötü amaçlı yazılımlarla bu bilgilerin peşinde koşan korsanların hedefleri arasında en çok yer tutan şey banka bilgilerimizden başkası değil.

Apple’ın güvenli yazılım üretmek konusunda sektörün geri kalanından daha iyi olduğunu belirtmekle beraber, Apple Cash Pay ile genişleyen hizmet ağı daha çok korsanı cezbedecektir. Belki de firma bir açık fark ettiği ve potansiyel saldırılara açık olduğu için bu özelliği iOS 11 ile birlikte sunmayacaktır. Şirket bu konuda net bir açıklama yapsa ve yüreklere su serpse çok iyi olur, yoksa güvenlik endişelerinden payını alacak gibi gözüküyor.

Tasarımıyla tartışmalar yaratan iPhone X’un satışları Ekim ayında başlayacak, iPhone 8 modellerini ise daha erken raflarda göreceğiz. Apple ne yapıp edip sonbaharda bir güncellemeyle getireceğini söylediği Apple Cash Pay’i kullanıcıya sunmalı. Aksi takdirde söylenen onlarca söz havada kalacak.