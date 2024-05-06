Terlerken fark ettiğiniz tek şey yapış yapış ve rahatsız edici bir his olmayabilir. Çok daha can sıkıcı olanı, giysilerinizde kuruduktan sonra bıraktığı o sarımsı lekeler. Şeffaf ve renksiz olan terimiz nasıl oluyor da sarı lekeler bırakıyor?

Ter bezlerimizin özellikle sıcak yaz günlerinde döktüklerinden sonra haşır neşir olduğu şeyler sinir bozucu sarı lekelerin asıl sahipleri.

Terimizin içindeki maddeleri merak ediyor musunuz bilmiyoruz ama bu içerikten sonra artık neye dikkat edeceğinizin farkında olacaksınız.

Terimizin yüzde 99’u suyken sarı leke ne?

Geri kalan yüzde 1’lik kısım tam olarak sarı lekenin sebebi. Terimiz; tuz, üre, amonyak, ürik asit, potasyum gibi bazı bileşenleri içeriyor. Normalde bu bileşenlerin hiçbiri kendi başına giysilerde leke bırakmaz. Sarı lekelerin başlıca sebebi, terin içindeki proteinlerle birleşen antiperspirantlar yani ter önleyici kozmetik maddeler.

Kullandığınız kozmetik malzemeleri gözden geçirmeye hazır mısınız?

Deodorantlar kokuyu önlemek için kullanılırken antiperspirantlar terlemeyi azaltmak için kullanılıyor. Antiperspirantların ana maddesi ise genellikle alüminyum bazlı bileşikler oluyor.

Alüminyum klorür veya alüminyum zirkonyum gibi bileşenler de terin içinde bulunan proteinlerle birleşerek sarımsı bir kalıntı oluşturuyor. Bu kalıntı kuruduğunda ise giysilerde leke bırakıyor.

Yani özellikle açık renkli kıyafetlerimizde bariz şekilde görülen bu lekelerin sorumlusu tam olarak terimiz değil kullandığımız kozmetik malzemeler.

Sarı lekelerden nasıl kurtulacağız?

Sarı lekelerden kaçınmanın aslında birkaç yolu var. İlk olarak antiperspirant veya deodorant kullanıyorsanız, giyinmeden önce ürünün iyice kurumasını bekleyin. Giysilerin kumaş türü de öne çıkan bir başka detay. Sentetik kumaşlar sizi daha fazla terletebileceği gibi lekeleri de daha fazla tutar.

Bol su içerek ve dengeli beslenerek terlemenizi düzenleyebileceğiniz gibi kaçınılmaz sarı lekelerden doğal deterjan veya leke çıkarıcılar kullanarak kurtulabilirsiniz.

Artık bu bilgilerle özellikle yaz kıyafetlerinizde sarı lekelerle daha iyi başa çıkabilirsiniz!

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