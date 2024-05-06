Z kuşağı bireylerinin, sosyal medyadaki yapay zekâ ve özgünlüğe bakış açısının, diğer kuşaklardan daha farklı olduğu ortaya çıktı. İşte 2.000 kişiyle yapılan araştırmanın çarpıcı sonuçları...

ABD merkezli pazar araştırma firması Sprout Social, 2024 yılına ilişkin "Influencer Pazarlama Raporu" çalışmasının sonuçlarını paylaştı. Yapılan araştırma, Z kuşağı bireylerle ilgili çarpıcı gerçekleri ortaya koydu.

Çalışma kapsamında ABD ve Birleşik Krallık'ta 2.000 kişi ile anket usulü sorular soruldu. Bu sorularla, katılımcıların sosyal medyada içerik tüketme alışkanlıkları analiz edildi. Yapay zekâ, araştırma genelinde katılımcıları ikiye böldü ancak özellikle de Z kuşağına ilgili istatistikler, dikkat çekiciydi.

Z kuşağının neredeyse yarısı, yapay zekâ ile oluşturulmuş influencer'a sahip markalarla daha çok ilgileneceğini söylüyor

Yapılan araştırmaya katılan Z kuşağı bireylerin yüzde 46 gibi ciddi bir bölümü, pazarlama için yapay zekâ ile üretilmiş bir influencer kullanılan markaya kesinlikle daha fazla ilgi göstereceğini söyledi. Bu oran, tüm katılımcılar dahil edildiği zaman yüzde 37'ye geriledi. Öte yandan; tüm katılımcıların yüzde 37'sine göre yapay zekâ ile üretilen influencer kullanılması, marka hakkında güven sorunları yaşanmasına yol açacaktı. Katılımcıların yüzde 7'si ise bu konuyla ilgili hiçbir görüş bildirmedi.

Influencer Pazarlama Raporu, başka bir gerçeği daha ortaya koydu. Araştırmaya göre Z kuşağı bireyleri, "gerçek pazarlamaya" o kadar da önem vermiyorlar. Araştırmaya göre X ve Y kuşaklarının yarısı kadarı içerik üreticilerin özgünlüğüne önem verirken, Z kuşağının sadece yüzde 35 kadarı buna önem veriyordu.