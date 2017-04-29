iPhone 8'e Ait Olduğu İddia Edilen Yeni Bir Görsel Sızdırıld

Büyük an yaklaştıkça, dedikodular artıyor ve pek çok üretim şeması ortaya çıkıyor. Sızan son şemalar son derece dikkat çekici nitelikte.

iPhone 8 için yavaş ama emin adımlarla ilerleyip, pek çok kaynaktan pek çok ipucu elde ediyoruz. Bugün itibariyle @OnLeaks'tan sızan bir şema görseli bir sonraki iPhone'un kablosuz şarj özelliğine sahip olacağına dair iddiaları destekliyor.

Bu iPhone şemasında, cihazın arkasındaki yuvarlak bir yüzey mevcut. Bu da cihazın şarj edilmesi için iletken bir yüzey gerektiğine işaret. Akıllara hemen şu geliyor: Android cihazlar yıllardır kablosuz şarj mimarisi kullanıyor ve bu bir yenilik değil. Ancak bu gerçek, iPhone kullanıcılarının da kablosuz şarjı hak etmediği anlamına geliyor.

Bunlara ek olarak, görsel, arka tarafta iki kameranın dikey olarak konumlandığını bir kez daha gösteriyor. Kamera flaşı ise iki dikey kameranın ortasında bulunuyor. Şemada, cihazın alt kısmını incelersek, bir kulaklık girişinin olmayacağı da kesin gibi. Daha da ilginci cihazdaki hoparlör ünitesinin yanında dört farklı yuva bulunması. Bu yuvalar, ışık ve yakınlık algılayıcıları olabileceği gibi iki adet selfie kamerasına işaret ediyor olabilir. Apple'ın aklından neler geçtiğini bilmiyoruz.

Son söylentilere paralel şekilde Touch ID'ye, bu şemada da rastlayamıyoruz. Görünüşe göre Apple parmak izi kimlik sensörünü gözden çıkarmuş durunda. Apple, en iyi ihtimalle ekran camının ardına bir parmak izi sensörü saklayabilir ve şapkadan tavşan çıkarabilir. Ancak bu da büyük bir ek maliyete neden olabilir. Her şey, Apple'In önümüzdeki aylarda resmi açıklamasından sonra kesinleşecek.

