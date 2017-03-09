Apple, gelecekte kullanacağı ekran kartlarını duyurdu. 4K'ya geçmeye hazırlanan Apple'ın bunu yapmak için böyle ekran kartlarına ihtiyacı var.

Apple gibi firmalar, bundan birkaç yıl sonrayı planlıyorlar. Geleceğin iPhone’larında yer alması beklenilen yeni nesil GPU mimarisi PowerVR Furian duyuruldu.

Imagination Technologies tarafından duyurulan PowerVR Furian, oyun performanslarında Series7X7 Plus GPU’ya kıyasla %70-90 arasında performans artışı sunacak. Ayrıca %35 daha iyi gölgelendirme performansı ve %80 daha iyi doldurma oranı sunacak.

Üstelik bütün bu performansı yaparken daha düşük güç tüketimi kullanacak. Bu sayede bataryasında geliştirmeye gidilen iPhone, çok daha uzun batarya ömrü sunacak. Ayrıca bu uzun saatleri yalnızca telefon boştayken değil, grafiğin sonuna kadar kullanıldığı oyunlarda da yapabilecek.

Yeni çıkacak uygulamalar için yeni bir sınıf olarak nitelendiren Imagination Technologies, PowerVR Furian mimarisini gelecekte iPhone’da yer alan yüksek çözünürlüklü oyunları desteklemesi için geliştirdiği bir gerçek. 4K ekran demek, bu ekranı tam anlamıyla destekleyecek oyunları çalıştıracak güç demek oluyor. PowerVR Furian’ın iPhone 8 modellerinde yer almayacağı düşünülse de, 2017 yılı içerisinde duyurusunun yapılması bekleniyor. Ancak, PowerVR Furian mimarili iPhone’ların en erken 2018 sonunda gelmesi bekleniyor.

Imagination Technologies, 2008 yılından beri Apple ile işbirliği yapan teknoloji firması. Apple, geçtiğimiz yıllarda Imagination Technologies’i satın almak için teklif vermeye hazırlandığını belirtmişti ancak daha sonradan bu amacından vazgeçti.