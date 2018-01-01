Apple, iPhone Pil Değişim Programını Başlattı!

iPhone yavaşlatma konusunun büyümesi ile tüketicilerine iPhone pillerini indirimli değiştirmeyi teklif eden Apple, pil değişim programını resmi olarak başlattı.

Apple, ‘iPhone yavaşlatma’ skandalının ortaya çıkmasından sonra konu ile ilgili müşterilerine yeterince açık sözlü olmadıkları için özür dilemiş ve 2018 yılı boyunca iPhone’larda pil değişim ücretlerinin indirileceğini bildirmişti.

Yeni yılla birlikte şirket, yaptığı açıklama ile pil değişimi programının resmi olarak başladığını onayladı. Bir Apple sözcüsü, yaptığı açıklama ile programı başlatmak için daha fazla zamana ihtiyaçları olacağını düşündüklerini, fakat buna gerek kalmayarak pil değişim programını başlattıklarını söyledi.

Fakat Apple, en azından programın başlarında kısıtlı arz nedeni ile pil değişim sürecinin yavaş işleyebileceğini belirtti. Bu nedenle pilinizi değiştirmeden önce Apple Store ile ya da Apple Destek ile iletişime geçip pilinizin ne kadar hızlı değişeceğini öğrenebilirsiniz.

Hangi Cihazlar Pil Değişim Programı Kapsamında?

Apple’ın açıklamasına göre yalnızca iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus ve iPhone SE modelleri pil değişim programı kapsamındadır. iPad’lerde herhangi bir yavaşlatma durumu söz konusu olmadığı için program dahilinde değiller.

Uygun Her Model Pilini Değiştirebilir Mi?

Hayır! Yukarıdaki cihazlardan birine sahip olsanız dahi Apple, değişime uygun olup olmadığını belirlemek için cihazınızı inceleyecektir. Fakat öncesinde siz cihazınızın pil durumunu öğrenmek isterseniz aşağıdaki makalemizi okuyabilirsiniz.

Değişim Ücreti Ne Kadar?

Eğer yukarıda belirttiğimiz iPhone modellerinden birine sahipseniz ve piliniz değişim için uygunsa Apple, 129 TL karşılığında pilinizi değiştirecektir. Şirket anavatanı olan ABD’de pil değişim ücretini 29 dolara indirmişti.