Apple iPhone X'u Sattıkça Samsung Paraya Para Demeyecek!

iPhone X'un OLED ekran tedarikçisi olan Samsung, cihaz başarılı olursa iPhone X'dan, olmazsa Galaxy Note 8'den ciddi kazanç sağlayacak.

Apple’ın dün akşam yeni iPhone X’u tanıtmasına en çok sevinenlerden biri de akıllı telefon pazarındaki en büyük rakibi olan Samsung oldu. Zira Apple’ın ‘Süper Retina’ adını verdiği OLED ekranlarını rakibi Samsung üretiyor.

Yakın dönemde ortaya çıkan bir rapor, Samsung’un OLED ekranlar için Apple’dan cihaz başına 120-130 dolar talep ettiğini söylüyor. Samsung, OLED ekranların fiyatını belirlemekte ne kadar özgürse Apple da önüne konan fiyatı kabul etmeye o kadar mecbur. Çünkü Samsung, Apple’ın OLED ekranlarını üretebilecek tek firma. Güney Koreli teknoloji devi, OLED ekran piyasasında %89’luk bir paya sahip.

Daha da önemlisi Apple, en az birkaç yıl daha Samsung ile ‘iş birliği’ yapmaya devam etmek zorunda. Şirketin geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürdüğü modellerinin LCD ekranlarını üreten Japan Display, OLED ekran üretimine en erken 2019 yılında geçeceğini açıkladı.

Bu da demek oluyor ki Apple eğer başarılı bir iPhone piyasaya sürerse, Samsung çok para kazanacak. Eğer Apple başarısız bir iPhone piyasaya sürerse, Samsung yine çok para kazanacak.