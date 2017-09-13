Apple, Tüm 256GB'lık iPhone 7 Modellerinin Satışını Durdurdu

Apple, iPhone X ve iPhone 8 modellerinin tanıtılmasından sonra 256GB'lık tüm iPhone 7 modellerinin satışını durdurdu. Şirket ayrıca 'kırmızı' iPhone 7'yi de sessizce mağazadan kaldırdı.

Apple, Mart 2017’de satışa sunduğu ve Apple hayranları tarafından fazlasıyla beğenilen (PRODUCT)RED iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’ın satışını sessizce durdurdu. Kırmızı iPhone 7’ler gitti fakat Apple, Afrika'daki HIV/AIDS virüsünü engellemek için desteğini kesmiyor.

Dün yapılan etkinlikte Apple, yeni Apple Watch’ları hayranlarına tanıttı. 149 dolarlık (PRODUCT)RED Apple Watch kayışlarını alarak Afrika’ya destekte bulunabilirsiniz. Ayrıca hepsi bu kadar da değil. 130 Dolara (PRODUCT)RED iPad kılıfı ya da 29 dolara (PRODUCT)RED Apple Pen kılıfı alarak AIDS ile mücadeleye yardım edebilirsiniz.

Apple, (PRODUCT)RED ürünlerinden elde ettiği gelirin bir kısmını, Afrika’da AIDS ile mücadele programları yürüten Global Fund’a bağışlıyor. Şirketin yardım kuruluşlarıyla iş birliği içinde olması son derece güzel bir olay, fakat keşke (PRODUCT)RED ürünlerin fiyatını biraz indirip daha fazla Apple kullanıcısının AIDS ile mücadeleye destekte bulunmasını sağlayabilse diye düşünmeden de edemiyorum.

Apple, (PRODUCT)RED ürünler ile birlikte 256GB iPhone 7’nin de satışlarını durdurdu. 32 ve 128GB’lık versiyonlar ise hala ulaşılabilir durumda.