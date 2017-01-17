Apple, Kur Farkı Sebebiyle App Store’a %30 Zam Yapıyor!

Dolar kurunun son dönemde 4’ü bulmasıyla kur dolayısıyla ilk fiyat farkı Apple’dan geliyor

Bildiğiniz gibi son günlerde Dolar ve Euro kuru alıp başını giderken neredeyse 1 Dolar 4TL’ye dayanmış durumda. Tabii bu birçok açıdan hayatı etkileyecekken teknoloji noktasında ithal getirilen binlerce teknoloji ürünü de zam yapma durumuyla karşı karşıya.

Son dönemlerde Apple ve Samsung başta olmak üzere markaların her an zam yapabileceği konuşulurken ilk adım Apple’dan geliyor. iPhone, iPad, Mac gibi ürünleri yerine ilk aşamada App Store’a zam yapacak olan Apple, %30 olacak bu zammın abonelik ücretleri etkilemeyeceği bilgisi veriliyor.

Webrazzi’ye göre zamla birlikte Türkiye’de 2.69 TL’ye olarak belirlenen bir fiyat, 3.49 TL’ye çıkarak artık daha pahalı oyun ve uygulama satışı yapacak olan Apple Store’un aynı zamanda İngiltere ve Hindistan’da da zamlanacağı bilgisi veriliyor.

Bu zam durumunun en geç bir hafta içinde yansıması beklenirken bugünlerde Apple’ın benzer bir zammı iPhone başta olmak üzere diğer ürünlerine de yapabileceğini belirtmiş olalım.