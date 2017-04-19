Facebook Messenger, normal bir mesajlaşma platformundan daha farklı olduğunu göstermeye devam ediyor. Uygulamaya şimdi de Apple Music özellikleri ekleniyor.

Facebook, dün düzenlediği F8 konferansının sonlarına doğru Facebook Messenger ile ilgili çok güzel haberler verdi. Bu haberler arasında en ilgi çekici olanı ise yakın bir zamanda Messenger’ın içerisinde Apple Music’i kullanabileceğimiz oldu.

Konferansın sonlarında duyurulan yeni özellik, Messenger’ın başındaki isim David Marcus tarafından duyuruldu. Marcus açıklamasında, “Apple Music’in yakında Messenger’da olacağını sizinle paylaşmaktan heyecan duyuyorum” dedi.

Konferansta Apple Music için pek fazla bilgi verilmediği için elimizdeki kaynaklar son derece sınırlı durumda, ancak bundan sonra Apple kullanıcıları Messenger üzerinden şarkı paylaşımında bulunabilecek ve anında dinleyebilecekler. Beklenen özellikler arasında, Apple Music’te yer alan müziklerin News Feed bölümüne eklenebileceği de yer alıyor.

Sohbetlerde şarkı paylaşma, ortak dinleme gibi özelliklerin bulunacağı beklentiler arasındayken, Messenger’da şarkı dinleyebilmek için Apple Music üyeliği istemesi kullanıcıların canını sıkabilir. Bu özelliğin bir benzeri Spotify için bulunuyor aslında, ancak bir şarkı seçmek istediğinizde sizi Spotify uygulamasına aktardığı için pek kullanışlı bir uygulama olmadığını söyleyebilirim.