Apple, Netflix gibi mimariyi inşa etmek için sektörün en deneyimli isimlerinden birisini kadrosuna kattı.

Dün yayınlanan habere göre, Apple eski bir YouTube ve Spotify yöneticisi olan Shiva Rajaraman'ı,Netflix gibi bir video içerik stratejisinin mimarisinin kurulmasına yardımcı olmak için kadroya kattı. Rajaraman, İnternet Yazılımı ve Hizmetleri yetkilisi Eddy Cue ile birlikte Apple SVP projelerine katılacak.



Shiva Rajaraman

Raporda, YouTube'da sekiz yıldır çalıştıktan sonra 2014 ile 2016 yılları arasında Spotify'de çalışan Rajaraman'ın şu anda Apple'ın video stratejisini şekillendirmekle görevlendirildiğini belirtti. Rajaraman geçmişte YouTube'un Disney'e yönelik içerik ortaklıklarına imza attı. Spotify'de Disney, Time Warner ve NBC'den gelen video içeriğinin lisanslanması gibi etkinliklere katıldı. Rajaraman ayrıca Spotify'teki podcast'ler gibi alternatif içerikleri geliştirdi

Apple'da Rajaraman, şirketin orijinal video içeriğini yayınlamak istediği portal olan "Apple Music" üzerinde çalışacak. Şimdiye kadar Apple, "Planet of the Apps" ve "Carpool Karaoke" adlı iki orijinal şovu resmen duyurdu.