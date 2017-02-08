Apple, İnsanlara 'Huzur Veren' Son Reklamını Yayınladı!

Amerikalı bilişim devinin Super Bowl organizasyonunda yayınladığı reklam; insanlara, huzur, dinginlik ve keyif gibi duyguları yeniden aşıladı. Apple'ın reklamı, muadillerinin aksine bambaşka bir hava yarattı.

Super Bowl'un reklamlarına dönüp baktığımız, gereğinde fazla markanın öyle veya böyle siyasete değindiğini ve bunu hiç doğru bulmadığımızı söyleyebilirim.

Amerika Birleşik Devletleri, zaten hali hazırda boynuna kadar siyasete batmış durumda. Super Bowl ise dünyadaki saçma gelişmeleri unutturacak muazzam bir organizasyon. Para maalesef bazen eğlencenin önünü alıyor ve Super Bowl'un dev tabelalarını işgal ediyor.

Amerikalı bilişim devi Apple'ın reklamları ise reklamı izleyen kişiye, huzur içinde yaşamak ve iyi vakit geçirmek kavramlarını hatırlattı. iPhone 8 için geri sayım başlasa da Apple, Super Bowl'da iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'i bir kez daha hatırlamamızı sağladı.

Reklamcı Cupertino'nun son iPhone 7 reklamı, altı kıtada 15 ülkedeki yayınladı. Üstelik Cupertino, Apple'a ait Planet Earth dünyasında güzel bir gün geçirebileceğimizi işaret etti.

Bu reklamı, az olsa keyif faktörü kılan şey müzik... Sıradan bir şeyin bu kadar güzel şey yaratması her zaman mucizevi olmuştur. Bu görüntüler, kendinizi çok mutlu hissettirebilecek kapasitede.

Şimdi karanlık tarafı hayal edin: Ruhunuzun, dünyanın çirkinliği ve karanlığı tarafından ezildiği tahayyül edin. Şimdi de Apple'ın caz müziklerini dinleyin: En karanlık gecede, ufak da olsa bir ışık kendini gösterecektir. Dünya saçma, genellikle duyarsız ve anlamsız olsa da, daima umut vardır.

Her günün sonunda biraz güzellik, şiir ve barış bulursak, ertesi günü karşılamaya o kadar hazır olacağız.