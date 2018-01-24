Apple, Sonbaharda 6.1 İnç LCD Ekranlı Bir iPhone Tanıtacak!

Teknoloji devi Apple, OLED ekranlı modellerinin fazla yüksek maliyetli olması nedeni ile bu sonbaharda LCD ekranlı ve kısmen uygun fiyatlı bir iPhone modeli tanıtmayı planlıyor.

Apple, iPhone X ile birlikte kendi akıllı telefonlarında adeta yeni bir sayfa açmıştı ve bu durum Apple’ın 2018’de nasıl akıllı telefonlar tanıtacağının bir merak konusu olmasına yol açtı. Gelen bilgilere göre Apple, bu yıl ikisi OLED ekranlı üç yeni akıllı telefon tanıtacak. OLED ekranlı modellerden biri 5.8, diğeri 6.5 inç ekrana sahip olacak.

Fakat üçüncü iPhone modeli OLED ekranlı modellere göre çok daha uygun fiyatlı olacak. Söylentilere göre Apple, OLED ekranlı iki modelin yanında 18:9 ekran formatında 6.1 inç LCD ekranlı bir iPhone tanıtacak. Cam yerine metal tasarım ile devam edecek olan bu modelin 700-800 dolarlık bir fiyatının olacağı tahmin ediliyor.

MacRumors ve KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo'ya göre LCD ekranlı iPhone modeli, 2018 iPhone satışlarının yarısını oluşturacak. Zira OLED ekranlı iki yeni model, iPhone X’da olduğu gibi 1000 dolar ve üzeri bir fiyattan satışa çıkacak. 200-300 dolar az bir fark gibi görünebilir, fakat Galaxy Note 8 ile iPhone X arasındaki 50 dolarlık farkın bize 1100 TL olarak yansıdığını hatırlatmakta fayda var.

Tayvan’dan gelen bazı söylentiler, Apple’ın LCD ekranlı iPhone modeli için ekranı kimden temin edeceğini belirtiyor. Tayvanlı şirket JDI, geçtiğimiz Haziran ayında tam da Apple’ın yeni iPhone’unda kullanması beklenen 18:9 ekran formatında 2160x1080 çözünürlüğe sahip ince çerçeveli LCD ekran panellerini tanıtmıştı.

Söylentilere göre Apple, LCD ekranlı modele diğer modellerle uyumlu olması için bir çentik ekleyecek. Tek arka kameraya sahip olması beklenen modelde 3D Touch özelliği de bulunmayacak. Bu bilgilere göre LCD ekranlı iPhone, iPhone 6S’den bu yana iPhone SE hariç 3D Touch özelliği bulunmayan ilk model olmuş olacak.