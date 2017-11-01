Apple Watch 3'e Sonunda Müzik Dinleyebilme Özelliği Geldi!

Apple Watch 3'ün LTE'li versiyonuna çıkışından bir ay sonra watchOS 4.1 güncellemesiyle birlikte müzik dinleme özelliği sonunda geldi.

Apple Watch 3'ün LTE'li versiyonuna sonunda müzik dinleme özelliği geldi. watchOS 4.1 güncellemesiyle birlikte gelen bu özellikle birlikte, LTE'li modele sahip olan kullanıcılar Apple Music ya da yeni eklenen bedava radyo uygulaması üzerinden müzik dinleyebilecekler. Ürünün çıkışından bir aydan bir süre fazla kadar sonra eklenen özellik akıllara "Neden çıkışıyla birlikte bu özellik sunulmadı?" sorusunu akıllara getiriyor.

Şimdilik sadece Apple Music ve güncellemeyle birlikte gelen radyo uygulamasıyla müzik dinlenebilecek olsa da, Spotify ya da Pandora gibi uygulamalara da yakın zamanda destek verileceği dedikodular arasında. Yine de LTE'li model ülkemizde daha kullanılamayacak olduğundan dolayı bu özellik bizim için şimdilik bir anlam ifade etmiyor. Çünkü hem radyo uygulaması hem de Apple Music arayüzü LTE bağlantısından güç alacak.

Ancak gelecekte Apple, Apple Watch 3 için LTE'li halini eğer bir hat şirketiyle anlaşırsa, bu ülkemizde de müzik dinleyebileceğimiz bir Apple Watch anlamına geliyor. Ayrıca yeni güncellemeyle birlikte, bir tür güç koruması modunun da cihaza eklendiği söyleniyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Apple'ın Apple Watch 3'deki özellikleri bu şekilde parti parti kullanıma açması iyi mi? Yoksa tüm özellikleriyle birlikte doğrudan mı cihazı piyasaya sunmalıydılar?