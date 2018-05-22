Apple'ın her sene büyük bir merakla beklenen WWDC etkinliği, bu sene 4 Haziran'da başlayacak ve 8 Haziran'a kadar devam edecek. Ancak öngörüler etkinliğin bu sene beklentileri karşılamayacağı yönünde.

Nisan ayı, senelerdir Apple'dan haberler alma konusunda en aktif olunan aydı. WWDC hazırlıkları devam ederken, duyurulacak haberlere dair pek çok sızıntı gelir ve onlarca yeni bilgiden haberdar olurduk. Ancak bu sene durum pek de öyle değil. Henüz pek de ilgi çekici bir haberle karşılaşmadık ve bu da akıllara Apple'ın bu sene WWDC'de çok fazla şey duyurmama ihtimalini getiriyor.

Eğer Apple, bilgi sızdırılması konusunda çok ciddi önlemler almadıysa, başka bir açıklama yok gibi görünüyor. Tabii ki birkaç haber geldi, ancak ilgi çekici ve çarpıcı bir haber gelmiş değil. Etkinliğin en merak uyandıran haberleri ve tabii ki ana konu iOS 12 olacak, ancak iOS 12'nin en çok beklenen özelliğinin ertelendiği söylenmişti.

iOS cihazlardaki binlerce uygulamanın Mac bilgisayarlarda da kullanılabilir olmasını sağlayacak olan bu özellik, şimdiye kadar duyduğumuz en ilgi çekici yenilikti, ancak Apple bu geliştirmenin ertelendiğini duyurmuştu.

watchOS, macOS ve tvOS ile ilgili de pek çok yenilik umulsa da henüz bunların olacağına dair bir kanıt yok ve olsa da hiç birinin kritik değişiklikler içermeyeceği düşünülüyor. Tabii ki bir de iPhone SE 2 haberi var, ancak telefonun ne kadar ilgi göreceği ve ne kadar geniş bir kitleyi ilgilendireceği merak konusu. Tabii ki etkinlik başlamadan bu soruyu cevaplayabilmek pek mümkün değil, ancak tahminler bu sene WWDC'nin 'sıkıcı' olacağı yönünde.