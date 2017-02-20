Apple, Yüz Tanıma Teknolojisi Geliştiren Firmayı Satın Aldı

Apple’ın İsrail merkezli ve yapay zeka tabanlı yüz tanıma teknolojisi geliştiren RealFace adlı firmayı satın aldığı duyuruldu.

Calcalist isimli İsrail gazetesi, Apple’ın İsrail merkezli bir girişim firması olan RealFace’i satın aldığını açıkladı. RealFace, yapay zeka tabanlı yüz tanıma teknolojisi geliştiren bir firma. Anlaşma şartları henüz açıklanmadı, ancak Apple’ın bu satın alma için 7 milyon dolar ödeyeceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte, RealFace’in kısa bir süre önce internet sitesini kullanıma kapatması da bu satın almayla ilgili ipucu veriyor.

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Apple’ın bu yüz tanıma teknolojisini telefonlarında parmak izi taraması yerine, yeni bir kimlik doğrulama yöntemi olarak kullanmak istediğini tahmin etmek çok zor değil. RealFace’in yapay zeka tabanlı yüz tanıma teknolojisi, yeni iPhone’larda çok daha hassas ve güvenli bir kimlik doğrulama yönteminin olmasını sağlayacaktır.

Bununla birlikte birçok akıllı telefon üreticisi, parmak izi tarayıcısıyla birlikte iris tarayıcısına telefonlarında yer vermeye başladı. Ancak bu iki yönteme nazaran yüz tanıma teknolojisi, hem daha kesin sonuçlar verecektir, hem de daha fazla güvenlik sağlayacaktır.