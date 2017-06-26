Bu şirket, yolcuların hem havaalanlarına park ettikleri araçları için hem de kiralık arabalar için ödedikleri yüksek masrafları usta bir sistemle çözüme kavuşturuyor.

Araba paylaşma servisi olan TravelCar’ın kullanıcılarına, araçlarını park ederek para kazandırdığı pratik bir çözümü var. Şimdi bunun nasıl gerçekleştiğinden bahsedelim.

Seyahat ettiğiniz sırada arabanızın başka yolculara kiralanmasını kabul ediyorsanız, havaalanlarının bedava parkından faydalanabiliyorsunuz. 1 milyon dolarlık yükümlülük sigortasının bağladığı aracınız, her türlü hırsızlığa ve fiziksel anlamda göreceği hasarlara karşı güvence altına alınıyor. Kilometre başına para kazanılan araç kiralanmasa bile bedava havaalanı parkı şartı geçerliliğinden faydalanabiliyor.

Olaya kiralayan kişinin gözüyle baktığımızda, geleneksel araba kiralama şirketlerine oranla %70 dolaylarında daha uygun araç kiralayabiliyorlar. Yani kullanıcı aracını başka insanlarla paylaşmak istemese dahi TravelCar, havaalanlarındaki en düşük park ücreti garantisiyle müşterilerine %70 dolayında uygun park etme hizmeti sunuyor.