Florida'da sarhoş olduğu düşünülen bir adam, bir apartmanın otoparkında 17 arabaya çarptı. Adam, şu an hapishaneye tutuluyor.

Amerika Orlando’da, aracınızı korka korka park etmenize sebep olacak türden bir olay yaşandı. 25 yaşındaki bir adam, bir apartmanın otoparkına girerek gözüne kestirdiği 17 otomobile çarparak çok ciddi maddi zarara yol açtı. Bu zamana kadar bir otoparkta yaratılan en büyük zararlardan birini oluşturan Tony Futch isimli saldırgan, garaja girmek için iki ayrı güvenlik kapısına çarparak açıyor ve ardından teker teker tüm arabalara maddi hasar verecek şekilde çarpıyor.

Olayın yaşanmasının ardından Osceola Hapishanesi'ne yerleştirilen Futch, “aracını park etmeye çalıştığını” belirtti. Yerel haberlere çıkan bu olay Futch’ın dediği gibi “park etme” olayı mı, yoksa bunun dışında başka bir olay mı var bilinmiyor. İlk edinilen bilgilere göre Futh'ın sarhoş olduğu gözlemlenmiş.

Polis incelemeleri sonucunda hasar henüz belirlenmedi, ancak olayın büyüklüğüne rağmen hiç kimsenin zarar görmemiş olması, herkesin rahat bir nefes almasını sağladı.

Futch, bu terörize eylemini gerçekleştirirken altında 2003 model Chevy Blazer model araç vardı. Araç, iki farklı kapıya çarpıp üstüne 17 arabaya çarpmasına rağmen son derece sağlam görünüyordu.