Araştırmacılar, Melek Parçacık'ı Keşfettiler!

Araştırmacılar, 80 yıl önce ortaya teorisi atılan bir maddenin hem parçacık hem de anti parçacık özelliğine sahip olan yeni bir parçacığı keşfettiler.

Bilim insanlarının bulduğu yeni parçacık, kendi anti parçacığına sahip. Aslında bu teori uzun yıllar önce, 80 yıl önce, başka bir bilim adamı tarafından ortaya atılmıştı ancak bugün, ortaya atılan teori gerçek olabilir.

Bilim dergisinde yayınlanan bulgular, Stanford Üniversitesi'nden ve Kaliforniya Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından keşfedildi. Aslında bulguların geldiği düşünce ilk olarak 1937 yılına kadar uzanıyor ve bu parçacıklara "Majorana parçacıkları" deniyordu. Fermiyonlar sınıfında elektronlar, protonlar, nötronlar olduğu gibi bazı parçacıkların da antiparçacığa sahip olması gerektiği düşünülmüştü.

Aslında antiparçacık, normal parçacıkla aynı kütleye sahip bir parçacıktır ancak zıt bir elektriğe veya manyetiğe sahiptir. Örnek vermek gerekirse elektronun antiparçacığı pozitrondur. Bu iki parçacık birbirleriyle karşı karşıya gelirlerse eğer, birbirlerini yok ederler.

Bu araştırmada ekip, iki kuantum materyalini ince zarlarla bir araya getirdiler ve bunlara soğutulmuş vakum odasında elektrik akımı gönderdiler. Üstteki zar süper bir iletkenken, alttaki ise manyetik topolojik izolatördü. Ekibin sonraki hareketi ise yığını, bir mıknatıs yardımıya süpürmek oldu. Bu sayede de elektron hızını değiştirebildiler. Ardından ise Majorana yalancı parçacıkları, elektronlarla birlikte çiftler halinde ortaya çıktı.

Açıkçası, araştırmacılar Majorana parçacıklarını tam olarak görmediklerini belirttiler. Stanford fizik Profesörü Giorgio Gratta'ya göre Majorana parçacıkları gibi davranan bir materyalde hareketlenme tespit edildi.

Kafa karıştırıcı bir şekilde, bu parçacıkların doğal olarak oluşup oluşamayacağı da belli değil. Yapılan açıklamalarda Profesör Gratta, "Bu parçacıkların evrende, kendiliğinden ortaya çıkmaları pek de olası değil ancak bunu kesin olarak bilemiyoruz." dedi.

Bununla birlikte araştırmacılar, bu bulguları Majorana parçacıklarının "dumanlı silahı" olarak nitelendiriliyorlar. Araştırmalar da halen devam etmekte. Ancak yapılan açıklamalarda, "Ekibimiz, Majorana fermiyonlarını nerede bulacaklarını artık çok iyi biliyorlar. Ayrıca 'dumanlı silahı' olarak adlandırdığımız parçacıklar, deneyimizin adeta bir imzası niteliğini taşıyor" denildi.