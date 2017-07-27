Büyük Patlama'dan Sonraki En Büyük Patlama Yakalandı

Dev bir yıldızın ölümüyle yaşanan patlamanın, Büyük Patlama'dan sonraki en büyük patlama olduğu söyleniyor.

Dev bir yıldızın patlamasıyla evrenin en büyük patlamalarından biri kaydedildi. Patlama öyle devasa boyutlarda ki, 'Büyük Patlama'dan sonra ki en büyük ikinci patlama olabilir.

Patlamanın ortaya çıkardığı enerjinin bir kaç saniyesi, güneşimizin 10 milyar yılda üretebilceği enerjiye denk. Araştırmacıların söylediğine göre patlama öyle şiddetliydi ki 10 milyar ışık yılı uzakta olmasına rağmen bir dürbünle dahi görülebilirdi.

Büyük bir yıldız öldüğünde önce kendi içine çöker, daha sonra bir süpernova olarak patlar. Bu patlamalarda etrafa püskürtülen gama ışınları yakınlardaki gezegenler için tehdit oluşturur. Gezegenimizde 450 milyon yıl önce yaşanan bir toplu yok oluşun da böyle bir gama patlaması nedeniyle olduğu düşünülüyor.

Patlamayı yakalamak için yalnızca birkaç saniyeye ya da maksimum bir dakikaya ihtiyaç duyduğumuzda bilim insanları, böyle bir olayı kaydedebildikleri için çok şanslı olduklarını söylediler.

Aslında Bath Üniversitesi'ndeki araştırmacılar NASA'daki meslektaşlarıyla yıldızın ölümünü zaten önceden tespit ettiklerini, yıldızın patlaması yaklaşık 100 saniye geciktiği için teleskoplarını ayarlayabilmek adına yeterli vakitlerinin olduğunu belirttiler.

Bilim insanları, önce patlamanın dünyanın manyetik alanına zarar verebileceğinden korktu. Ancak yapılan hesaplar, patlayan yıldızın dünyadan yeterince uzakta olduğunu gösterdi ve güvende olduğumuz konusunda rahatlattı.

Araştırmacılar, büyük bir kara delik oluştuğunu ve çevresindeki nesneleri olay ufkuna doğru sürüklediğine inanıyorlar. Şu ana kadar yakaladığımız en büyük patlamanın görüntülerini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.