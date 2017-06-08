Giyen Kişiyi Görünmez Hale Getiren Pelerin Geliştirildi!

Rus bilim insanları, Harry Potter’dan da aşina olduğumuz bir ‘görünmezlik pelerini’ geliştirdiler. Bu pelerin, önümüzdeki dönemde Rus askerler tarafından savunma alanlarında kullanılacak.

Harry Potter’ın giydikten sonra ortadan kaybolduğu görünmezlik pelerininin kim bir gün gerçekten var olacağını düşünebilirdi ki? Rusya’daki Saratov Devlet Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, askerlerinin düşmanlarından korunması amacıyla kendilerini görünmez hale getirecekleri bir örtü geliştirdiklerini duyurdular.



Konuyla ilgili yayınlanan basın bildirisinde bu teknolojinin önümüzdeki dönemlerde, savunma alanında yaygın şekilde kullanılacağından bahsedildi. Açıklamanın bir kısmında geliştirilen örtü hakkında şu ibare kullanıldı: 'Elde edilen bu materyalin kullanılmasıyla üretilen üniforma giyen askerlerin düşmanın hassas askeri cihazları için tamamen görünmez olması sağlanabilir.'





Görünmezlik pelerini elbette giyen kişinin çıplak gözle tamamen görünmeyeceği anlamına gelmiyor; fakat kızıl ötesi termal kamera, LLL gece görüş cihazı vb. aracılığıyla bulunması oldukça zorlaşacak. Rus Federal Güvenlik Birimi’nde üst düzey görevli olan Ivan Lobanov, artık termal görüntüleyici cihazların fazlasıyla yaygın olduğunu ve özellikle gece görevinde yer alan askerler için bu teknolojinin bir elzem haline geldiğini söyledi.





Süper yalıtım yüzeyli ve elektromanyetik olmayan metal bir pelerin olan ürünün en büyük özelliğinin ise çok ince bir teflon malzemeyi kullanıyor olması. Yüzeyi seramik parçacıklarla kaplı olması sebebiyle elektromanyetik dalga enerji oranını ayarlayabilen pelerin, çevredeki ışığın kırılmasını değiştirip görünür ışığa karşı bir kalkan görevi gördüğü için giyen kişinin bulunduğu ortamda gizlenmesini sağlıyor.