İngilizlerin Atası Siyahi ve Mavi Gözlüymüş

Günümüzde beyaz tenleri ile dikkat çeken İngilizler, yapılan araştırmalara göre yıllar yıllar önce siyah tenli ve mavi gözlüymüş.

İngiltere’de yapılan bir araştırma, İngilizlerin atalarının siyah tenli olduğunu ortaya çıkardı. Yıllar boyunca siyahi insanları köle olarak kullanan İngilizlerin aslında kendilerinin de siyah tenli bir ırktan geldiğini öğrenmesi onları nasıl etkiler bilemem, ancak bilimsel araştırmalara göre insanların ten rengi ile ilgili tarihsel veriler yeniden araştırılacak.

İngiltere’de bulunan en eski iskeletin üzerinde yapılan DNA araştırmaları sonucunda fark edilen bu renk durumu, İngilizlerin “koyudan siyaha giden” bir ten rengine sahip olduğunu ve bununla birlikte mavi göz renklerinin bulunduğunu ortaya koydu. Teste göre 9 bin yıl önce yaşamış bu kişinin, mavi gözleri, siyah bir teni, bukleli siyah saçları ve geniş elmacık kemikleri vardı.

20’li yaşlarında öldüğü tahmin edilen iskelet, İngiltere adasında ilk düzenli yerleşim zamanında yaşamasından ötürü “ilk modern İngiliz” kabul ediliyor. İngiltere’de daha önce yerleşik düzene geçmek isteyen başka insan toplulukları olmuş, ancak bunlar yok olduğu için İngilizlerin kökeni olarak bu iskelet kabul edilmiş.

Ulusal Tarih Müzesi ve Londra Üniversitesi tarafından yapılan araştırma sonucunda, Kuzey Avrupalılar’a açık ten renginin gelmesi tahmin edilenden çok daha geç olmuş.

Daha önceden insanların yaklaşık 40 bin yıl önce Afrika kıyasından Avrupa kıtasına göç ederken açık ten rengine sahip olmaya başladıkları düşünülüyordu. Yapılan son araştırmalar açık tenin tarihinin çok eski değil, yaklaşık 7-8 bin yıl önce ortaya çıktığını gösteriyor.

Uzmanlara göre güneş ışığının az olduğu bölgelerde -Avrupa gibi- daha çok D vitamini elde edebilmek için insan vücudunun evrilmesi sebebiyle insanların ten rengi beyazlaştı. Bu yeni bulgulara göre beyaz ten renginin tarihi baştan yazılmak zorunda kalabilir.