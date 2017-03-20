Arif V 216'nın Tam Kadrosu Belli Oldu!

2018 yılında gösterime girecek olmasına rağmen şimdiden büyük bir ilgiye maruz kalan Arif V 216'nın kadrosu belli oldu. Görünüşe göre Cem Yılmaz, vefa olgusundan vazgeçmemiş ama kadroya yeni oyuncular da eklemiş. G.O.R.A ve A.R.O.G fiminin devamı konumundaki yapımda usta oyuncular yer alacak.
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Arif V 216'dan İlk Fragman!
Oyuncu kadrosunda Cem Yılmaz'ın yanı sıra Zafer Algöz, Ozan Güven, Seda Bakan(Özge Özberk'in yerini alıyor), "Pek Yakında" ve "Güldür Güldür Show" ile rüştünü ispatlayan Çağlar Çorumlu, tam bir sürpriz olan Gupse Ozay, Mert Fırat, Farah Zeynep Abdullah, Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık ve Yeşilçam'ın ünlü jönü Ediz Hun yer alıyor. Filmin vizyona gireceği tarihi iple çekiyoruz.