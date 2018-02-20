Bilim insanları, el veya ayak hareketlerinizden elektrik üretecek ve üretilen elektriği kablosuz olarak iletebilecek yeni bir cihaz geliştirdiler.

Bundan birkaç yıl sonra telefonumuzun şarjı bittiğinde şarj aleti ve priz aramak yerine, ellerimizi veya ayaklarımızı hareket ettirerek telefonumuzu şarj edebileceğiz. Eğer, “üretilmesine daha çok var mı?” diyorsanız, hayır. ABD'nin Güney Karolina Eyaletinde bulunan Clemson Üniversitesi'ndeki Clemson Nanomaterials Institute (CNI) araştırmacıları sayesinde cihazın yakın zamanda üretilmesi planlanıyor.

Ekip, Mart 2017’de hareketlerden elektrik üretmek için görünüşte ilkel olan plastik ve banttan yapılmış cihazları bir araya getirdi. İki malzeme bir araya geldiğinde gerilim yaratılarak voltajın açığa çıkması sağlandı. Şimdi ise ultra ince grafen ve teflon gibi meteryallerden üretilen cihazın kablosuz olarak çalışabilmesi sağlandı.

Kare ve düz bir yüzey şeklinde olan cihazın maksimum kapasitesi 3.000 volt. Voltaj açığa çıktığında enerjiyi 3 metrelik mesafeye kadar ileten cihaz, dönemin en iyi icadı olarak gösteriliyor. Hareket sonrası üretilen elektrik, pillere depolanarak daha sonra da kullanılabiliyor.

Çalışmayı yürüten Sai Sunil Mallineni, cihazın sadece enerji vermeyeceğini, aynı zamanda harekete geçirilmiş bir uzaktan kumanda olarak da kullanabilabileceğini belirtti. Mallineni, şu aşamada uygulamayı geliştirebilmek için yeni endüstriyel ortaklarıyla görüşmeler yapıyor. Çevre dostu olarak üretilmesi planlanan cihazın garaj kapısını açmak için bir ‘düğme’ görevi görmesinden, güvenlik sisteminin pasif ve kablosuz bir şekilde çalıştırılmasına kadar birçok alanda, aktif olarak kullanılacağı düşünülüyor.

Yeni enerji kaynaklarının bulunmasını gerekli gören birçok kesim, habere bir hayli sevinmiş durumda. Peki sizce cihaz, başka hangi amaçlarla kullanılabilir?