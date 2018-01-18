Artırılmış Gerçeklik 'Futbol' Maçı Deneyimini Değiştirebilir

Amerikan futbolu taraftarları için bu oyun türünün en gelişkin örneklerinin sergilendiği Amerika Birleşik Devletleri önemli bir yerde durmaktadır. Öte yandan burada düzenlenen Super Bowl'dan daha önemli bir maça rastlamak imkansızdır. Bu bağlamda bu müsabakanın biletleri bir hayli prestijli ve değerlidir.

Amerikan Futbolu, Birleşik Amerika dışarısında çok fazla oynayanı ve taraftarı olan bir spor olmasa da global anlamda büyük bir üne sahip. Maçları oldukça yüksek sayıda insan tarafından takip ediliyor ve bir anlamda büyük fanatikliğe de sahne oluyor. Bu oyun türünün en önemli müsabakası da Super Bowl olarak biliniyor. Super Bowl da tıpkı Süper Kupa gibi iki takımınkinden farklı bir şehirde oynanıyor ve yüksek ihtimalle maç öncesi ve esnasında büyük olaylara sebep oluyor.

StubHub adlı bir şirket, bu riskli belirsizliğin çözümünün artırılmış gerçeklik olabileceğini düşünüyor. eBay'e ait şirket, potansiyel Super Bowl müdavimlerinin, Minneapolis kendtindeki U.S. Bank Stadyumuna yakından bakmasını sağlayan bir uygulamaya gerçekçi bir özellik katmayı planlıyor. StubHub'ın iPhone uygulaması aracılığıyla Super Bowl biletleri satın almak isteyen insanlar, önümüzdeki hafta stadın çevresindeki alanın 3D modelini ortaya çıkaracak yeni bir "AR" seçeneği görecek. StubHub CTO'su Swann'a göre, geliştirdikleri bu fikir müdavimlere Suer Bowl deneyimlerini planlayabilmeleri için çok iyi bir önizlenim veriyor.

StubHub'ın artırılmış gerçekliği tam olarak ne işe yarıyor, diye merak ediyorsanız cevabı aslında oldukça basit. Bu AR uygulamasını kullanarak, bilet almadan önce koltuğun sahaya ve çıkışlara olan uzaklığı daha net görülebiliyor. Öte yandan stat çevresi de birebir ve 3 boyutlu şekilde gözlemlenerek park yerleri gibi kritik noktalar daha iyi tespit edilebiliyor. Bununla birlikte bu uygulama olası şiddet olaylarına doğal olarak bir çözüm bulmuyor. Böyle bir özelliğin, bizim bildiğimiz futbol müsabakaları için de uygulanması maçlara gidebilecek durumda olanlar için büyük kolaylık sağlayacağını da söylemek yanlış olmaz.