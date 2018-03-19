Astronotlar Kaç Farklı Uzay Giysisi Kullandılar?

İnsanoğlu 57 yıldır uzaya çıkıyor ve çeşitli araştırmalar gerçekleştiriyor. Peki bu görevler için hayatlarını tehlikeye atan astronotlar, seyahatler sırasında hangi kostümleri giydiler?

Mekikler, roketler ve dahası… Teknolojimiz her geçen gün gelişmeye devam ediyor fakat uzay mekikleri kadar hayatlarını tehlikeye atarak uzayın soğuk boşluğuna çıkan astronotların giysileri de son derece önem taşımaktadır. NASA ve Birleşik Devletler’e bağlı şirketler, 57 yıldır astronotları uzayın zorlu koşullarından koruyacak giysiler geliştirmekte ve üretmektedir. İşte astronotların geçmişte giymiş oldukları, bugün giydikleri ve gelecekte giymeleri muhtemel uzay giysileri.

1- Mercury Suit (1961-1963)

NASA’nın Merkür Projesi kapsamında geliştirilen bu giysi, ilk astronotları uzaya çıktıklarında yaşayacakları ani basınç kaybından korumayı amaçlıyordu.

2- Gemini Suit (1965-1966)

David Clark Company şirketinin ürünü olan Gemini Suit, NASA’nın Gemini Projesi için geliştirilmişti. Mercury Suit’ten çok daha rahat bir yapıya sahip olan uzay kostümü, astronotları iki haftalık uzay görevleri süresince zorlu koşullardan koruyordu.

3- Gemini Spacewalk Suit (1965-1966)

Standart Gemini Suit’in uzay boşluğuna çıkacak astronotlar için yeniden tasarlanmış bir versiyonuydu. Bazı sorunlar yaşanmış olsa da astronotlara 30 dakika kadar boşlukta kalmalarını sağlayacak yaşam destek ünitesi sağlanmıştı.

4- Apollo Spacewalk Suit (1967-1975)

Apollo görevleri, NASA astronotlarının Ay üzerinde yürümesini sağladı. Fakat bunun için Mercury ve Gemini giysilerinden daha dayanıklı bir giysiye sahip olunması gerekiyordu. Apollo Spacewalk Suit, astronotların uzay gemisinden uzaklaşmasına, cam gibi keskin kumlara basabilmelerine, Ay'dan örnek taş getirmelerine ve Güneş’in yüksek radyasyonuna karşı dayanmasını sağladı.

5- First Space Shuttle Flight Suit (1981)

Uzay Taşımacılığı Sistemi-1 ya da STS-1 görevi için tasarlanan bu giysiler, iki astronot tarafından kullanıldı. Astronotlar uzay aracından dışarı çıkmadıkları için Mercury Suit gibi basıncı koruması yeterliydi.

6- Extravehicular Mobility Unit (1983-günümüz)

Astronotların Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (ISS) inşa etmek gibi zorlu koşullarda giydikleri bu kostümler 14 katmana sahipti ve uzay boşluğunun her türlü zorluğuna dayanıklıydı.

7- Space Shuttle Flight Suit (1988-2011)

Astronotlar ‘balkabağı kostümü’ olarak da adlandırılan bu giysiyi Space Shuttle (Uzay Mekiği) programı dahilinde giymişlerdi.

8- Sokol Launch and Entry Suit (günümüz)

Günümüzde astronot fotoğraf ve videolarında sıklıkla görmüş olduğunuz Sokol ya da "Falcon" isimli uzay giysisi aslında bir Rus ürünüdür.

9- SpaceX Crew Dragon Flight Suit (2018’den itibaren)

NASA’nın ISS’e taşıdığı kargoları teslim etmekle yükümlü olan SpaceX, Crew Dragon uzay aracındaki astronotları korumak için bu kostümü tasarlamıştır.

10- Boeing CST-100 Starliner Flight Suit (2018’den itibaren)

NASA’nın bir başka özel taksiciliğini yapan Boeing de CST-100 Starliner uzay aracındaki astronotları korumak için bu giysiyi tasarladı.

11- Z-2 Planetary Surface Spacesuit (2030’lar)

Tüm uzay şirket ve kurumları gibi NASA’nın da uzun vadede en büyük hedefi Mars’a insan ulaştırmak ve orada bir koloni kurmak. Z-2 Planetary Surface’in amacı da Mars’a gidecek ilk insanları Mars’ın zorlu koşullarından korumak olacak.

12- Spider Flyer-Walker Spacesuit (tarih bilinmiyor)

Lockheed Martin tarafından planlanan bu özel giysi, 8 kolu sayesinde yüzeyi tarıyor. Ayrıca astronotlar yüzeyde yürümek yerine giyside bulunan roketler tarafından kısmen uçarak ilerliyor. NASA bu giysiyi kendi planlarına almasa da gelecekte böyle bir giysi geliştirilmesi muhtemel.