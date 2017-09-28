ASUS, AMD Ryzen'li İlk Laptop ROG GL702ZC'yi Tanıttı!

ASUS, gücünü AMD Ryzen işlemciden alan ilk dizüstü bilgisayarı olma özelliğini taşıyan ROG GL702ZC’yi teknoloji ve oyun severlere tanıttı.

GL serisinin tüm tasarım çizgilerini üzerinde barındıran GL702ZC, üç farklı konfigürasyonlu 17.3 inçlik bir ekrana sahip. İlk seçenek AMD Freesync'li UHD (3840x2160) IPS 60Hz, yine AMD Freesync’li Full HD (1920x1080) 120Hz ve son olarak AMD Freesync’li Full HD (1920 x 1080) 75 Hz ekran paneli.

Performans tarafında ise GL702ZC, AMD Ryzen 7 1700 işlemci, 24GB DDR4 RAM, 1 TB HDD ve 256GB SSD’ye sahip. Ryzen 7 1700 ve 24GB RAM sayesinde, herhangi bir oyunda ya da programda bir yavaşlama ya da takılma yaşamanız pek mümkün değil. Cihazda bulunan Radeon RX 580 GPU, GTX 1060 ile benzer bir performans sağlıyor. Bu da Full HD oyunlarda herhangi bir sorun yaşamayacağınız anlamına geliyor.

Özetlemek gerekirse GL702ZC’nin ortalama bir oyuncu bilgisayarı olduğunu söyleyebiliriz. Tasarım ve malzeme açısından kaliteli bir görünüm sunuyor fakat kalite karşılığından ciddi bir ağırlık ve fiziksel büyüklüğe neden oluyor. Full HD çözünürlükte yüksek grafik ayarlarında oyun oynayacak kişiler ya da grafik tasarımcıları için oldukça iyi bir seçenek olduğunu söyleyebiliriz.

Teknik Özellikler:

Ekran: 17.3″ Full HD (1920x1080) 75Hz/ 120Hz IPS

İşlemci: AMD Ryzen 7 1700 8-core CPU/ AMD Ryzen 5 1600 6-core

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 580 4GB GDDR5 VRAM

RAM: 24GB DDR4

HDD: 1TB

SSD: 256GB NVMe M.2

Girişler:

1x USB 3.1 Gen2 Type-C

3x USB 3.0

1x 2-in-1 kart okuyucu

1x 3.5mm kulaklık ve mikrofon

1x HDMI 1.4

1x LAN RJ-45 jack

1x Mini Ekran

ASUS’un yeni Ryzen 7 dizüstü bilgisayarı 6934 TL, Ryzen 5 ise 5893 TL ile ön siparişe sunulacak. Ön sipariş verenler, cihazın yanında bir ROG Ceket ve Coolermasters SF-17 dizüstü bilgisayar soğutucuyu hediye olarak alacaklar. ASUS, yeni ROG GL702ZC’yi bu yılın 4. çeyreğinde satışa sunacak.