Asus’tan 19 Adet Ekran Kartını Destekleyen Ana Kart

Birincil 24-pin konektör, chipset ve USB girişleri ve ekstra PCIe girişlerine güç sağlamak üzere tasarlanan anakart, aynı zamanda PCIe x1 bölmesinin içerisinde 3 adet 4-pin Molex konektörü bünyesinde barındırıyor.

Şimdiye kadar kirpto döviz çılgınlığına gaz veren çok sayıda kazıcılık merkezli donanıma şahit olmuştuk. Biostar’ın 12 PCIe girişli (11 x1 ve bir adet x16) TB250-BTC Pro donanımı ve 13 PCIe girişiyle fazladan bir giriş ekleyen ASRock H110 Pro BTC+ donanımları bunlara örnek gösterilebilir. Asus ise yeni B2560 Mining Expert konfigürasyonuyla her iki çözümü de yaya bırakmayı planlıyor. B2560, 18 PCIe x1 girişe ek olarak fiziksel x16 girişe sahip. Teorik olarak 19 adet ekran kartını destekleyen bu konfigürasyon, gerçekte bir sistemde mevcut AMD ve Nvidia sürücülerinden maksimum sekiz adet çalıştırabilir. Zira yeterli güç sağlama sorunu ortaya çıkıyor. Fakat ASUS bu sorunu 24-pin ATX konektörlerle gideriyor.

Birincil 24-pin konektör, chipset ve USB girişleri ve ekstra PCIe girişlerine güç sağlamak üzere tasarlanmış. Aynı zamanda PCIe x1 bölmesinin içerisinde 3 adet 4-pin Molex konektör de bulunuyor. Bu tasarım, potansiyel olarak riskli olan PSU jumperlarına gereksinim bırakmadan 3 adet PSU’yu birleştirmeyi kolaylaştırıyor. Tüm bu üç güç kaynağı tek bir butona basarak devreye sokulabiliyorlar. Bununla birlikte eğer burada amaç kripto döviz için ‘kazıcılık’ işlemine uyum sağlayacak bir konfigürasyon ortaya koymaksa, neden kasa üzerinde güç ya da reset butonları yok. Yani olsaydı, bu tip bir ürün için iyi bir eklenti olurdu.

Eğer yeterince açık olmadıysa, şöyle belirtelim: bu tip bir ana kartın yapım amacı, ‘mining (kazıcılık)’ olarak adlandırılan işlemi gerçekleştirebilecek bir bilgisayar yapmak için gerekli olan farklı ekstra komponentlerin masrafını azaltmak. Asıl işi yapan ekran kartları, fakat bir çok ana kart altı adete kadar ekran kartı çalıştırabiliyor. En fazla yedi PCIe girişini destekleyebilirler. Bu demektir ki ekstra bir CPU, anakart, hafıza, ve altı GPU’nun her biri için depolama alanı eklemeniz gerekecek. Tüm bunları bir arada sunan bu konfigürasyonla 1600$ kadar kara geçebilirsiniz.

Resmi olarak açıklanmamakla birlikte B250 Mining Expert önümüzdeki birkaç hafta içerisinde, bütçe dostu olacağı öngörülen 150$’lık bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak.