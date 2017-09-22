Asus ZenFone 4 Ailesi Türkiye Fiyatı ve Özellikleri

Asus'un ZenFone 4 adı altında 6 yeni telefon duyurdu. Telefonlardan bazılarının Türkiye fiyatı belli oldu.

Asus’un Roma’da düzenlediği Avrupa lansmanında Zenfone 4 serisi (ZenFone 4, Zenfone 4 Pro, ZenFone 4 Selfie, ZenFone 4 Selfie Pro, ZenFone 4 Max ve Zenfone 4 Max Pro) tanıtıldı. Ülkemizde de satışa sunulacak ZenFone serisi, hem performans hem de fiyat uygunluğu isteyen müşteriler için güzel bir tercih olacak.

Asus Zenfone 4 Özellikleri

5.5 inç Full HD bir ekranla gelen Zenfone 4, Snapdragon 660-Adreno 512 ve Snapdragon 630-Adreno 508 seçenekleriyle birlikte geliyor. 4 ve 6 GB seçenekleri ile gelen bellek miktarına 64 GB depolama alanı eşlik ediyor. 3.300 mAh batarya bulunan telefonda Android 7.0 Nougat var. Telefon Türkiye’de 2.699 TL’den satışa sunulacak.

Asus’un yayınladığı tüm telefonların özelliklerine kısaca göz atalım;

Asus Zenfone 4

Ekran: 5.5 inç Full HD(1920x1080p) Super IPS+ ekran

İşlemci: Snapdragon 630 / Snapdragon 660

GPU: Adreno 508 / Adreno 512

RAM: 4GB / 6 GB

Depolama: 64 GB

Kamera: f/1.8 diyafram aralığına sahip 12 MP + 8 MP çift arka kamera, f/2.0 diyafram aralıklı 84 derece geniş açılı 8 MP ön kamera

Batarya: 3300 mAh

Fiyat: 399 dolar/2699 TL

Asus Zenfone 4 Pro

Ekran: 5.5 inç Full HD(1920x1080p) Super IPS+ ekran

İşlemci: Snapdragon 835

GPU: Adreno 540

RAM: 6 GB

Depolama: 64 GB / 128 GB

Kamera: f/1.8 diyafram aralığına sahip 12 MP + 16 MP çift arka kamera, f/1.9 diyafram aralıklı 87.4 derece geniş açılı 8 MP ön kamera

Batarya: 3.600 mAh

Fiyat: 599 dolar

Asus Zenfone 4 Selfie

Ekran: 5.5 inç HD(1280x730) IPS ekran

İşlemci: Snapdragon 430

GPU: Adreno 505

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB

Kamera: f/2.0 diyafram aralığına sahip 20 MP + 8 MP 120 derece geniş açılı ön kamera, 16 MP arka kamera

Batarya: 3.000 mAh

Fiyat: 279 dolar

Asus Zenfone 4 Selfie Pro

Ekran: 5.5 inç Full HD(1920x1080p) IPS ekran

İşlemci: Snapdragon 625

GPU: Adreno 506

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB

Kamera: f/1.8 diyafram aralığına sahip 12 MP 120 derece geniş açılı çift ön kamera, 16 MP arka kamera

Batarya: 3.000 mAh

Fiyat: 379 dolar

Asus Zenfone 4 Max

Ekran: 5.5 inç Full HD(1920x1080p) IPS ekran

İşlemci: Snapdragon 425

RAM: 2 GB

Depolama: 64 GB

Kamera: 13 MP + 5 MP çift arka kamera, 85 derece geniş açılı 8 MP ön kamera

Batarya: 5.000 mAh

Fiyat: 1.399 TL

Asus Zenfone 4 Max Pro

Ekran: 5.5 inç Full HD(1920x1080p) IPS ekran

İşlemci: Snapdragon 430

RAM: 3 GB

Depolama: 64 GB

Kamera: 16 MP + 5 MP çift arka kamera, 16 MP ön kamera

Batarya: 5.000 mAh

Fiyat: Bilinmiyor

Türkiye Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Telefonların Türkiye fiyatları belli olanları altlarına yazdım, ancak toparlamak gerekirse Zenfone 4 2699 TL ve ZenFone 4 Max 1399 TL fiyat etiketine sahip olacak. Diğer telefonların fiyatları ilerleyen dönemlerde açıklanacak. Asus ZenFone 4 serisi Ekim-Kasım arasında satışa sunulacak.