Asus ZenFone 4 Ailesi Türkiye Fiyatı ve Özellikleri

Asus’un Roma’da düzenlediği Avrupa lansmanında Zenfone 4 serisi (ZenFone 4, Zenfone 4 Pro, ZenFone 4 Selfie, ZenFone 4 Selfie Pro, ZenFone 4 Max ve Zenfone 4 Max Pro) tanıtıldı. Ülkemizde de satışa sunulacak ZenFone serisi, hem performans hem de fiyat uygunluğu isteyen müşteriler için güzel bir tercih olacak.
Asus Zenfone 4 Özellikleri
5.5 inç Full HD bir ekranla gelen Zenfone 4, Snapdragon 660-Adreno 512 ve Snapdragon 630-Adreno 508 seçenekleriyle birlikte geliyor. 4 ve 6 GB seçenekleri ile gelen bellek miktarına 64 GB depolama alanı eşlik ediyor. 3.300 mAh batarya bulunan telefonda Android 7.0 Nougat var. Telefon Türkiye’de 2.699 TL’den satışa sunulacak.
Asus’un yayınladığı tüm telefonların özelliklerine kısaca göz atalım;
Asus Zenfone 4
- Ekran: 5.5 inç Full HD(1920x1080p) Super IPS+ ekran
- İşlemci: Snapdragon 630 / Snapdragon 660
- GPU: Adreno 508 / Adreno 512
- RAM: 4GB / 6 GB
- Depolama: 64 GB
- Kamera: f/1.8 diyafram aralığına sahip 12 MP + 8 MP çift arka kamera, f/2.0 diyafram aralıklı 84 derece geniş açılı 8 MP ön kamera
- Batarya: 3300 mAh
- Fiyat: 399 dolar/2699 TL
Asus Zenfone 4 Pro
- Ekran: 5.5 inç Full HD(1920x1080p) Super IPS+ ekran
- İşlemci: Snapdragon 835
- GPU: Adreno 540
- RAM: 6 GB
- Depolama: 64 GB / 128 GB
- Kamera: f/1.8 diyafram aralığına sahip 12 MP + 16 MP çift arka kamera, f/1.9 diyafram aralıklı 87.4 derece geniş açılı 8 MP ön kamera
- Batarya: 3.600 mAh
- Fiyat: 599 dolar
Asus Zenfone 4 Selfie
- Ekran: 5.5 inç HD(1280x730) IPS ekran
- İşlemci: Snapdragon 430
- GPU: Adreno 505
- RAM: 4 GB
- Depolama: 64 GB
- Kamera: f/2.0 diyafram aralığına sahip 20 MP + 8 MP 120 derece geniş açılı ön kamera, 16 MP arka kamera
- Batarya: 3.000 mAh
- Fiyat: 279 dolar
Asus Zenfone 4 Selfie Pro
- Ekran: 5.5 inç Full HD(1920x1080p) IPS ekran
- İşlemci: Snapdragon 625
- GPU: Adreno 506
- RAM: 4 GB
- Depolama: 64 GB
- Kamera: f/1.8 diyafram aralığına sahip 12 MP 120 derece geniş açılı çift ön kamera, 16 MP arka kamera
- Batarya: 3.000 mAh
- Fiyat: 379 dolar
Asus Zenfone 4 Max
- Ekran: 5.5 inç Full HD(1920x1080p) IPS ekran
- İşlemci: Snapdragon 425
- RAM: 2 GB
- Depolama: 64 GB
- Kamera: 13 MP + 5 MP çift arka kamera, 85 derece geniş açılı 8 MP ön kamera
- Batarya: 5.000 mAh
- Fiyat: 1.399 TL
Asus Zenfone 4 Max Pro
- Ekran: 5.5 inç Full HD(1920x1080p) IPS ekran
- İşlemci: Snapdragon 430
- RAM: 3 GB
- Depolama: 64 GB
- Kamera: 16 MP + 5 MP çift arka kamera, 16 MP ön kamera
- Batarya: 5.000 mAh
- Fiyat: Bilinmiyor
Türkiye Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Telefonların Türkiye fiyatları belli olanları altlarına yazdım, ancak toparlamak gerekirse Zenfone 4 2699 TL ve ZenFone 4 Max 1399 TL fiyat etiketine sahip olacak. Diğer telefonların fiyatları ilerleyen dönemlerde açıklanacak. Asus ZenFone 4 serisi Ekim-Kasım arasında satışa sunulacak.