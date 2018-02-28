Tayvanlı teknoloji devi Asus, Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2018’deki gösterisinde yeni ZenFone 5 serisi akıllı telefonlarını tanıttı. ZenFone 5 Lite ile giriş seviyeye, ZenFone 5Z ile ise amiral gemilerine göz kırpan Asus, ZenFone 5 modeli ile de orta seviyedeki rakiplerine ‘rekabete hazır olun’ mesajı veriyor.
2300 TL'lik Amiral Gemisi Asus ZenFone 5Z Tanıtıldı!
ZenFone 5’in tasarım ve donanım özellikleri, amiral gemisi model olan ZenFone 5Z ile birebir aynılık gösterirken, iki model arasındaki temel farklar en azından ilk bakışta işlemci, RAM ve depolama kapasitelerinden ibaret gibi görünüyor. ZenFone 5 ve Zenfone 5Z’nin temel tasarım ve ‘yapay zeka’ özelliklerini yukarıdaki makalemizden öğrenebilirsiniz.
Asus ZenFone 5 Özellikler
- İşlemci: Snapdragon 636
- RAM: 4GB/6GB
- Depolama: 64GB
- Ekran: 6.2 inç 19:9 Full HD+
- Arka Kamera: 18MP f/1.8 diyaframlı Sony IMX 363 sensör + 120 derece görüş açılı ikinci kamera
- Ön Kamera: 8MP
- Batarya: 3300mAh
Asus, ZenFone 5 modeli için henüz resmi bir fiyat açıklaması gerçekleştirmedi. Bununla birlikte amiral gemisi model olan ZonFone 5Z’nin 480 Euro’dan satışa sunulacağını düşünürsek ZenFone 5 modelinin de seviyesine göre oldukça uygun bir fiyattan satışa çıkacağını tahmin edebiliriz.