Fiyat/performans denince akla ilk gelen firmalardan biri olan Asus, yeni akıllı telefonu Asus ZenFone 5'i tanıttı.

Tayvanlı teknoloji devi Asus, Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2018’deki gösterisinde yeni ZenFone 5 serisi akıllı telefonlarını tanıttı. ZenFone 5 Lite ile giriş seviyeye, ZenFone 5Z ile ise amiral gemilerine göz kırpan Asus, ZenFone 5 modeli ile de orta seviyedeki rakiplerine ‘rekabete hazır olun’ mesajı veriyor.

ZenFone 5’in tasarım ve donanım özellikleri, amiral gemisi model olan ZenFone 5Z ile birebir aynılık gösterirken, iki model arasındaki temel farklar en azından ilk bakışta işlemci, RAM ve depolama kapasitelerinden ibaret gibi görünüyor. ZenFone 5 ve Zenfone 5Z’nin temel tasarım ve ‘yapay zeka’ özelliklerini yukarıdaki makalemizden öğrenebilirsiniz.

Asus ZenFone 5 Özellikler

İşlemci: Snapdragon 636

Snapdragon 636 RAM: 4GB/6GB

4GB/6GB Depolama: 64GB

64GB Ekran: 6.2 inç 19:9 Full HD+

6.2 inç 19:9 Full HD+ Arka Kamera: 18MP f/1.8 diyaframlı Sony IMX 363 sensör + 120 derece görüş açılı ikinci kamera

18MP f/1.8 diyaframlı Sony IMX 363 sensör + 120 derece görüş açılı ikinci kamera Ön Kamera: 8MP

8MP Batarya: 3300mAh

Asus, ZenFone 5 modeli için henüz resmi bir fiyat açıklaması gerçekleştirmedi. Bununla birlikte amiral gemisi model olan ZonFone 5Z’nin 480 Euro’dan satışa sunulacağını düşünürsek ZenFone 5 modelinin de seviyesine göre oldukça uygun bir fiyattan satışa çıkacağını tahmin edebiliriz.