Avengers: Infinity War Dünya Sıralamasında 4. Sıraya Geldi

Avengers: Infinity War, 20 günde dünya genelinde gişe hasılatı en yüksek filmler arasında 4. sıraya yükseldi.

Marvel, sinematik evreni genişledikçe popülerliğini ve izlenme sayısını da artırmaya devam ediyor. Marvel evreninin belki de en çok sevilen ve merakla beklenen filmlerinden Avengers'in son filmi Infinity War ise başarısını ortaya koyarak 20 gün içinde dünyanın en çok izlenen filmleri sıralamasında 4. sıraya yükselmeyi başardı.

Aslında henüz film çıkmadan önce gişe rekorları kıracağı ve büyük hasılat getirileceği tahmin edilse de, kısa sürede oldukça yüksek izlenme rakamları alması, Infinity War için beklentinin de üzerinde bir başarı oldu. Dünya genelinde ilk onda 4 Marvel filmi var ve bu filmlerden üçü Avengers filmleri. Amerika'da ise şu an sekizinci sırada olan filmin, vizyondan kalkana kadar dünya genelinde ilk üçe gireceği düşünülüyor.

Marvel, Black Panther ile başlattığı gişe rekorları serisine Avengers ile devam ediyor. Üstelik henüz bu iki film oldukça tazeyken bir başka Marvel filmi olan Deadpool 2 vizyona girecek ve beklentiler yine oldukça yüksek. Kimi Marvel hayranları bu aralıksız gelen filmlerden ve çizgi romanların sinemaya yansıtılış biçiminden şikayetçi olsa da, Marvel beklediği ilgiyi görmeyi başarmışa benziyor.