Avrasya Uluslararası SınırÖtesi eTicaret Zirvesi Yaklaşıyor!

Yılın en yenilikçi etkinliklerinden biri olan Avrasya Uluslararası SınırÖtesi eTicaret Zirvesi, birbirinden önemli ve değerli konuşmacıları ile 26-27 Nisan tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde katılımcılarına kapılarını açacak.

26-27 Nisan'da İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek ve açılış konuşmasını Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin yapacağı Avrasya Uluslararası SınırÖtesi eTicaret Zirvesi (CrossBorder eCommerce Summit In EurAsia), katılımcılarına küresel erişime, evrensel standartlara, zenginliğe, etkileşime, bilgi yoğunluğuna, kişiselleştirmeye ve ayrıca eTicaret platformlarındaki tecrübelerini arttırarak küresel müşterilere ulaşmayı vadediyor.

Katılımcılarına diyaloglarını güçlendirmek için etkileşimli içeriklerini yayma ve sınır ötesine geçmek için teknolojiyi kullanma imkanı veren Zirve, katılımcıların kendilerine en uygun iş ortaklarını bulmaları için en iyi Türk eTicaret platformları ve şirketleri ile birlikte çalışma fırsatı verirken, aynı zamanda da müşterileri için en iyi kalitede ürün ve hizmet sağlayıcılarına ulaşma fırsatı sunuyor.

Konuşmacılardan bazıları:

Aaron (dahai) Li - Jollychic.com CEO

Daniel Mayhew - Payoneer Birleşik Krallık Bölge Müdürü

Kenan Bozgeyik - PTT Genel Müdürü

Hakan Çevikoğlu - ePttAvm CEO

Hammad Anwer - Bargo Ventures Başkan Yardımcısı

Anas Almarie - Social Station - Influencer

Mehmet Ali Yalçınkaya - Ekonomi Bakanlığı İhr. Gen. Müd. Yrd.

Shubhojit Mahalanobis - Dabube Home CEO

Samir Aliyev - Veri Koruma ve GDPR Danışmanı

Emre Ekmekçi - Hepsiburada - Genel Müdür

Elif Saygılıer - TRT Haber Sunucusu

Bilal Sarıöz - DigiZoom CEO

26-27 Nisan tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek Avrasya Uluslararası SınırÖtesi eTicaret Zirvesi (International CrossBorder eCommerce Summit in Eurasia 2018) hakkında daha detaylı bilgi almak ve yer ayırtmak için eihracatplatformu.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.