AB Katil Robotlar İçin Milyonlarca Pound'u Gözden Çıkardı!

3. Dünya Savaşı muhtemelen giderek yaklaşıyor. Bunun için önlem almaya çalışan Avrupa Birliği, katil robotlar için milyonlarca pound'u gözden çıkarmaya hazır.

Bazı teorisyenlere göre 3. Dünya Savaşı giderek yaklaşıyor. Avrupa Birliği de bu durumu göze almış olacak ki katil robotlar için milyonlar ödemeye hazır. Resmiyette Lethal Özerk (LAWs) olarak bilinen silahlar, insan müdahalesi olmadan diğer insanları öldürmek için yapay zekayı kullanıyor.

Belçika'nın başkenti Brüksel, bu duruma karşı çıkıyor ancak ne yazık ki Avrupa Birliği bu karşı çıkışı çok da umursamıyor. AB Savunma Fonu, verilen kararlara göre bu milyonlarca parayı muhtemelen ölüm silahına çevirecek.

Avrupa Savunma Fonu, AB'nin askeri özerkliğini belli etmek amacıyla kuruldu. Söylenene göre İngiltere bu fona Avrupa Birliği'nden ayrılmasına rağmen katkı yapmaya devam ediyor. Tartışmalarda yer alan ve bu projeye karşı çıkan 3 milletvekili Max Andersson, Jan Philipp Albrecht ve Bodil Valero bu tür bir projenin insanlığın geleceği için tehdit oluşturduğunu beyan etti.