Avustralya’daki Atlaslarda Kullanılan İlginç Dünya Haritası

Hepimizin aşina olduğu dünya haritası, Avustralya’daki atlaslarda çok daha farklı bir şekilde görünüyor.

Bu haritanın hala kullanılmakta olup olmadığını tam olarak bilmemekle birlikte Avustralya’daki atlaslarda dünya haritası, aşina olduğumuz haritadan çok daha farklı görünüyor.

Öncelikle aşağıdaki haritaya bakarak artık aşina olduğumuz dünya haritasını tekrar bir hatırlayalım.

Aşağıda ise bahsettiğimiz gibi, Avustralya’daki atlaslarda yer alan dünya haritasını göreceksiniz.

Neden bu haritanın kullanıldığına dair bazı söylemler elbette var. Bunlar arasında, zamanında Avustralya’nın başka denizlere açılma projesi kapsamında bu haritayı çıkardığı söylenegeliyor. Bunun dışında ‘ters haritalandırma’ şeklinde bir harita türü var. Bu da 180 derecelik bir dönüşüm ile haritanın tepesinin güneye, güneyinin ise tepeye yani kuzeye baktığı haritalar olarak bilinir.

Son olarak bildiğimiz üzere dünya haritalarında Avustralya aşağıda görünür, Avustralya’nın ise bu haritalandırma metodunu kullanarak ülkeyi kuzeyde gösterme çabası içine girdiği söylenir. Bu da ideolojik bir hamle olarak düşünülebilir -’neden biz aşağıda kalıyoruz, onlar kalsınlar’ gibi-.