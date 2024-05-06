Ölüm, insanlığın en kaçınılmaz ve evrensel gerçeklerinden biridir. Ancak ölümün ardındaki gerçeklik genellikle toplumsal normlar ve tabularla çevrili olduğundan, onunla ilgili konuşmak veya düşünmek bize rahatsız edici gelir.

İnsan vücudunun ölüm anında ve sonrasında yaşadığı değişimler, bilim ve tıp alanlarında araştırılmaya devam ediliyor.

Merak edilen konulardan birisi de öldükten sonra insan bedeninin neden idrar ve dışkı yaptığı. Her ne kadar rahatsız edici bir konu olsa da gelin nedenini birlikte irdeleyelim.

Ölüm sonrasında vücudun idrar ve dışkı çıkarması biyolojik bir gerçekliktir.

Ölüm sürecinde, vücutta yaşanan değişiklikler kişiden kişiye değişebiliyor. Ölüm, her ne kadar kaçınılmaz bir son olsa da öldükten sonra vücutta gerçekleşen süreç herkes için aynı değil. Tıpkı dışkı yapmak gibi.

Beslenme alışkanlıkları, ilaç kullanımı ve ölüm nedeni gibi faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösteren bu durumu incelerken kişinin var olan hastalıkları da göz önüne alınmalı.

Peki ölüm anında neden bu olay gerçekleşir?

Ölümden sonra kaslar gevşer ve sonrasında sertleşir. Bu esnada beynin idrar ve dışkı hareketlerini düzenleyen bölümlerin işlevini kaybeder ve bağırsak gazı birikimi son bir boşalma için uygun ortamı oluşturur. Bu faktörler bir araya geldiğinde ise idrar ve dışkının vücuttan atılması kaçınılmaz olur.

Ölüm şekline bağlı olarak boşaltımın şiddeti de değişebilir. Travmatik ölümlerde genellikle şiddetli bir boşalma yaşandığı söylenir. Örneğin kendini asarak intihar eden bir kişinin dışkılama yapmama ihtimali yoktur. Çünkü vücut, aniden rahatlıyor ve yerçekiminden dolayı her şey aşağı akıyor.

Normal şartlarda ise bağırsaklar ve mesane birkaç gün içinde yavaşça boşalır.

Yani bu durumun herkeste meydana geldiği doğru bilinen bir yanlış.

Ölümden bahsedilirken neredeyse herkesin aynı süreçten geçtiği söylense de gerçek şu ki herkes, ölüm anında dışkılama yapmıyor. Eğer kişi hasta ise iştahını kaybeder veya aldığı ilaçlar nedeniyle bağırsak hareketleri etkilenebilir.

Böyle bir durumda da dışkılama gerçekleşmemesi çok normaldir.

İdrar tutamama gibi mesane problemi olan insanlarda ise bu, daha sık görülen bir durumdur. Daha garibi de var… Journal of Environmental Health and Preventative Medicine'a göre birçok insan tuvalette ölüyor. Bu da ölüm anında tuvalete gitme ihtimalinizin yüksek olduğunu gösteriyor. Aman dikkat!

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: