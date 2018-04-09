Buzz Aldrin, UFO Gördüğü Konusunda Yalan Testini Geçti!

20 Temmuz 1969’da Ay’a giden Apollo 11 ekibinin komutanı Neil Armstrong, biricik uydumuza ayak basan ilk insan olmuştu. Onun ardından ekipteki diğer astronot Buzz Aldrin de ikinci insan olarak tarihe geçti. İki isim, gördükleri bazı yabancı şeyler konusundaki söylemleri sebebiyle yalan dedektörüne tabi tutuldu. Aldrin, ürkütücü bir şekilde bu testi geçti.

Dünya dışı yaşamlar konusunu düşündüğümüz zaman, tarihin belirli zamanlarında Dünya’dan ayrılıp uzaya gitmiş insanlar aklımıza geliyor. Onların tecrübeleri gereği söyledikleri her zaman daha etkili oluyor. Mesela Ay’a başarılı bir şekilde düzenlenen ilk operasyon olan Apollo 11’in astronotları. Kim bilir hayatlarında kaç kere uzaylılar konusunda soru aldırlar, kaçını cevapladırlar. Açıkçası bilemiyoruz.

Apollo 11 ile Ay’a ayak basan ilk insan Neil Armstrong’un komuta ettiği ekip, kendisi dahil zaten iki kişilikti. Diğer astronot Buzz Aldrin, komutanının hemen ardından yüzeye iniş yapmış ve toprak yapısını incelemekle görevlendirilmişti. Aldrin şu anda 88 yaşında ve hayatına ABD’de devam ediyor. Armstrong’u ise 2012 yılında kaybettik. Ancak Aldrin’in iddiaları, her zaman UFO teorilerinin tekrar gündeme getiriyor.

Buzz Aldrin UFO iddialarını sık sık gündeme getiriyor:

Birinin yalan söylediğini anlamak için kullanılan yalan dedektörleri, %100’lük dorğuluk payına sahip olurlar. Onlarla anlaşılamayan tek şey, teste tabi tutulan kişinin düşüncesine ne kadar ikna olduğudur. Çünkü eğer bir şeye gerçekten inanabilirsek, onun yalan olduğunu unutacak kadar gerçekçi dillendirebiliriz. Buzz Aldrin ise UFO’lara yönelik iddiasında bu testleri başarıyla geçti.

ABD’nin Ohio kentinde bulunan BioAcoustic Entitüsü’nün Buz Aldrin, Edgar Mitchell ve Gordon Cooper gibi üç önemli NASA astronotuna yaptığı testlerde hiç birisinin yalan söylemedikleri ortaya çıktı. Yani gördükleri şeylere tam anlamıyla ikna olmuşlardı.



Buzz Aldrin ve Ay yüzeyindeki sembolik fotoğrafı

Buzz Aldrin, Ay’a düzenledikleri Apollo 11 seferi sırasında, L şekline sahip garip bir nesneyi net şekilde gördüğünü ve buna bir açıklama getiremediğini iddia ediyor. Yapılan görüşmelerde ve testlerde diğer iki astronot Mitchell ve Cooper da birden fazla kez UFO gördüklerini iddia ediyorlar.

Kısaca söylemek gerekirse, bu iddialardan sonra UFO’lar hakkındaki iki ihtimal olan varlık ya da yokluk ihtimalleri değişmiş oluyor. Onlar ya varlar ya da kendisini son derece ikna etmeyi başarmış olan astronotlar tarafından uyduruluyorlar.

Peki sizin düşünceleriniz neler? Aldrin ve arkadaşlarının ifadeleri gerçekliğin hangi boyutunu yansıtıyor?