Ay'daki Gizemli Görüntülere Hala Bir Açıklama Getirilemiyor!

Uydumuz Ay'ı uzun zamandır izliyoruz, ancak üzerindeki bazı gizemleri hala çözebilmiş değiliz.

NASA'nın Apollo görevleri, uydumuz Ay hakkında çok fazla bilgi edinmemizi sağladı. Geçmişte ve bugün hala Ay ile ilgili pek çok bilgiyi, Apollo görevlerinden elde edilen bulguları inceleyerek keşfediyoruz. Fakat Apollo görevleri, birçok sırrı ortaya çıkardığı gibi elde edilen video ve fotoğraflarla da pek çok gizemli görüntüyle ilgili tartışmalar başlattı. Bu içeriğimizde bu görüntülerden 5 tanesini inceleyeceğiz.

Yukarıdaki görsel 1972 yılında çekilmiş olup Ay'daki Stein kraterindeki bir elektrik boşalımını göstermektedir. Bazı teorisyenler bu fotoğrafın, Ay'ın yer altındaki gizli üslerin kanıtı olduğunu söylüyorlar. Görüntülerdeki elektrik akımı güçlü fırtınalarda atmosferin üst katmanlarında oluşan elektriksel hareketlere benzemektedir.

Yukarıda gördüğünüz dev üçgensel nesnenin ne olduğu hala tam olarak bilinmiyor. Komplo teorisyonleri bunun bir UFO olabileceğini söylüyorlar. Bazı bilim insanlarıysa üçgen şeklinde bir kaya olabileceğini söylüyor.

Sevyet Luna aracının çektiği bu görüntüler, uzaylıların Ay'da olabileceğinin kanıtı olarak gösteriliyor. Bu görüntüler kesinlikle Sovyet uzay sondaları değil ve doğal oluşmuş nesnelere de benzemiyorlar.

1972'de Apollo 16 görevi sırasında çekilen bu görüntünün ne olduğu bilinmiyor; ancak astronotların bizzat çektiği fotoğraf, hareketlerimizin UFO'lar tarafından izlendiği yorumuna neden oldu.

NASA'nın 2009'da Ay'a gönderdiği LCROSS'un çektiği görüntülerde yapay şekiller açık bir şekilde görülüyor. Fotoğrafı gören ufologlar, NASA'nın Ay'da bir uzaylı üssü yok etmek için LCROSS'u oraya gönderdiğini iddia ettiler.