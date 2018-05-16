Bal Arılarının 4'e Kadar Sayabildiklerini Biliyor muydunuz?

Avustralya / Queensland Üniversitesi'nden Mandyam Srinivasan tarafından yapılan bir araştırmaya göre, bal arılarının 4'e kadar sayabildikleri ortaya çıktı.

Bal arıları hakkında ne biliyoruz? Saniyede 200 defa kanat çırpabiliyor, ya da saatte 24 km hızla uçabiliyor oluşları? Daha önce gördükleri insanların yüzlerini, (niteliklerine ve ayrıntılarına dikkat ederek) tekrar gördüklerinde tanıyabilmeleri? Bir iletişim yöntemi olarak 'dans etmeyi' tercih etmeleri veya tıpkı insanlar gibi, onları verimsizliğe iten mesleki kaygılardan dolayı strese girebilmeleri mi? Evet, tüm bunlar gerçekten de enteresan bilgiler. Ama 4'e kadar sayabiliyor oluşları, belki hepsinden de daha şaşırtıcı!

Bir tünelin içerisine 5 tane işaret yerleştirildi ve bunlardan birine nektar kondu. Tünele bırakılan bal arıları, nektarın bulunduğu alana uçtu.

Ardından nektar başka bir yere bırakıldı ve arılar yeniden tünele kondu. Fakat arılar bu defa; önce nektarın ilk konduğu noktaya uçtu, yiyeceği burada bulamayınca da, nektarın olduğu ikinci noktaya geçti.

Bu biçimde üçüncü ve dördüncü aşamalara geçirilen arıların, dört işarete değin sırayla yer değiştirebildikleri belirlendi. Ama gelgelim, arılar, dörtten yukarıya çıkamadı!

Araştırmayı gerçekleştiren Avustralyalı bilim insanı Mandyam Srinivasan, bir susam büyüklüğünde beyne sahip olan bal arılarının, bunu yapabiliyor olmalarının gerçekten de hayret verici olduğunu söyledi.