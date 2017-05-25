ABD'de yapılan bir araştırma sonucunda, balinaların niçin bu kadar büyük yaratıklar olduğunu açıklayan bir makale yayınlandı.

Bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırma, balinaların niçin bu kadar büyük olduğunu açıklama amacı güdüyor. Proceedings of the Royal Society dergisinde yayınlanan bir makalede, dişsiz balinaların nasıl dev birer canlıya dönüştükleri anlatılıyor. Milyonlarca yıl içerisinde değişime uğrayan filtre sistemleri, bu canavarların devasa yaratıklara dönüşmesine neden olmuş.

ABD-Washington’da bulunan Smithsonian Doğa Tarihi Müzesi’ndeki nesli tükenmiş balina fosillerini inceleyen bilim insanları, dişsiz balinaların 30 milyon yıl öncesine dayandığını ortaya koydu. Balinalar birkaç milyon yıl önce büyümeye başladılar ve o tarihlerde yaklaşık 30 metre boyuna ulaştılar. Makalenin yazarlarından biri olan Graham Slater, “Düşüncemizin temelinde, o tarihte okyanuslarda büyük bir değişim olduğu yönünde. Bu nedenle küçük kalmak yaşamını sürdürebilmek için bir dezavantaj oluşturmuş olmalı. Balinalar bu nedenle ortama adapte olmak için büyüdüler” ifadelerini kullandı.

Araştırmacılara göre 5 milyon yıl önceki buzul çağı başlangıcında, canlılarda yağlanma başladı. Krill denilen besinler denizlerde artmaya başladı. Balinaların boyu büyüdükçe avlanmaları daha da kolaylaşıyordu. Bu nedenle vücutları gelecek yıllarda daha da büyüdüler.