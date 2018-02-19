Gündemden düşmeyen kripto para tartışmaları uzmanları ikiye bölmüş durumda. Ancak her iki taraf da algı yönetimi için ellerinden geleni yapıyor ve büyük bir bilgi kirliliğine neden oluyorlar. Bitcoin karşıtı YouTube içeriklerinin bankalar tarafından desteklendiğine dair iddialar ise dikkat çekiyor.

Öncelikle Bitcoin’e ya da kripto paralara güvenin ya da güvenmeyin, tartışmaya kapalı olan bir gerçek var: Bitcoin ve kripto para pazarının hızlı yükselişinin ardında medyanın payı büyük. İnsanlar konuya tam vakıf olmadan girdikleri sistemde çoğu kez zarar ettiler. Kazananlar ise bu konuyu iyice araştırıp ona göre yol çizenler oldu.

Bitcoin ani yükseliş ve düşüşleriyle ekonomistleri, devlet adamlarını ve hatta uluslararası ekonomi politikalarını bile ikiye bölüyor. Bankaların büyük bir kısmı, alternatif ve merkezi olmayan bu yeni sisteme uyum sağlamaya çalışıyorlar. Ancak bir kısmı da algı yönetimiyle gidişatı değiştirmeye çalışıyor.

Polonya Merkez Bankası’nın Polonyalı YouTuber Macin Dubiel’e destek verdiği ve kendisinin Aralık 2017’de “Tüm paramı kaybediyorum!” isimli bir video yayınladığı ortaya çıktı. Merkez Bankası çıkan haberler üzerine iddiaları kabul etti ve yayıncıya destek sağladığını itiraf etti.

Söz konusu desteklenen video:

Söz konusu içeriğin hazırlanması için ilgili YouTube yayıncısına 27.000 dolar para ödendiği söyleniyor. Hatta Polonya’da büyük yankı uyandıran iddialara göre, ülkenin 1.5 milyon aboneye sahip olan bir başka kanalı Planeta Faktow’dan bile Bitcoin karşıtı videolar yayınlanmış ve aynı destek bu kanal yapımcılarına da sağlanmış.

Videolarda genel olarak kripto para yatırımcılığı yapan ve tüm parasını kaybede insanlar, fikir lideri kıvamında gösteriliyorlar. Bu içeriklerin, kripto para yatırımı yapmak için internette araştırma yapan kişilere etki etmek amacıyla hazırlandıkları açıkça belli oluyor. Ne olursa olsun, bir bankanın algı yönetimi yapmak amacıyla gerçekleştirdiği gizli bir medya yatırımı işin rengini değiştiriyor ve suyu bulanıklaştırıyor.

Elbette bu işe sırtını dönmemeyi tercih eden bankalar gibi, kripto paralar için revize hizmetler sunmaya hazırlanan bankalar da var. Bir şekilde milyarlarca dolarlık pazar payına sahip olan kripto para piyasası, artık sadece bireylerin aklını kurcalamıyor.

Bakalım ilerleyen günlerde bu olayın başka örneklerini de görecek miyiz.