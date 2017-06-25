Barack Obama Gitmeden Rusya'ya Siber Saldırı Emri Vermiş!

Eski ABD Başkanı Barack Obama, iddialara göre Rusya'nın en ufak bir siber atağına karşı Rusya'ya siber operasyon başlatılmasını istedi.

Hatırlayacağınız üzere Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasına kısa bir süre kala Obama hükümeti, Rusya'nın seçimlere siber saldırıyla müdahale ettiğini öne sürmüş ve net olmasa da dolaylı yoldan buna yönelik kanıtlar sunmuştu. Şimdi ise konuyla ilgili açıklama yapan ABD'li bir bürokrat, Barack Obama'nın Rusya'ya karşı siber dünyadaki sert tavırlarına değindi.

Bürokratın belirttiğine göre Barack Obama, her toplantıda Rusya'nın ABD'ye karşı somut bir siber saldırı gerçekleştirdiğinde ABD'nin daha sert tepki vermesini ve Rusya'ya yönelik siber operasyon başlatmasını talep ediyordu. Hatta iddiaların üstünden devam edecek olursak Obama, seçimlere eğer Rusya'nın müdahale ettiğine dair somut bir kanıt bulabilseydi Rusya'ya karşı direkt olarak bir siber operasyon başlatacaktı.

Öte yandan bazı analistler, Obama'nın bu hamlesinin beklediği gibi olmamasıyla birlikte 1. Dünya Siber Savaşı'nın önlendiğini söylüyor. İlerleyen dönemlerde tüm dünyayı ilgilendiren bir siber savaş çıkar mı bilemiyoruz ama son dönemlerde siber dünyada yaşanan olayların pek de güllük gülistanlık olmadığını belirtelim.