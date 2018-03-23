Başbakan Yardımcısından İnternet'e RTÜK Açıklaması!

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, yaptığı açıklama ile RTÜK'ün herhangi bir bireysel yayın platformunu denetlemeyeceğini, yalnızca internet üzerinden televizyon yayıncılığı gerçekleştiren kurumları denetleyeceğini belitti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) internet yayınlarını denetlemesine yönelik yasa tasarısının meclisten geçmesi ile birlikte Twitch, YouTube ya da diğer platformlar üzerinden canlı yayın gerçekleştirilen kişileri ‘Biz de mi denetleneceğiz?’ endişesi sarmıştı.

Neyse ki konu ile ilgili basın mensuplarına bir açıklama gerçekleştiren Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, ‘’İnternetteki her şey RTÜK denetimine girmiyor, düzenleme sadece televizyon yayıncılığını kapsıyor.’’ diyerek internet yayıncılarının yüreğine su serpti.

RTÜK’ün yetkilerinin genişletilmesi konusunda herhangi bir çalışmanın gerçekleştirilmediğini belirten Fikri Işık, RTÜK’ün yalnızca internet üzerinden televizyon yayıncılığı yapan kuruluşları denetleyeceğini, diğer internet yayınlarının RTÜK’ten bağımsız olacağını söyledi.

RTÜK’ün internet yayınları için denetim hakkını elde etmesi ile birlikte Netflix, PuhuTV ve BluTV gibi platformlar, RTÜK denetimi altında içeriklerini paylaşacaklar. Twitch ve YouTube gibi platformlardan gerçekleştirilen bireysel yayınlar ise RTÜK’ten bağımsız olacak.