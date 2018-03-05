Gelecekteki olası yapay zeka savaşlarına karşı önlemlerin alınmaya başladığı bir dönemdeyiz. Google’ın bugüne kadar geliştirilmiş en zeki yapay zekalardan sorumlu yan şirketi DeepMind, robotların kendi işlerini öğrenmelerini sağlayan yeni bir sistem geliştirdi.

Robotlar günden güne insanlaşıyor ve aramızdaki yeti farklılıkları azalıyor. Buna düşünme ve karar verme mekanizmalarını da eklemek için robotların eylemleri kendi başlarına öğrenmeleri gerekiyor. İnsanoğlu, onları kendi elleriyle bir bebek gibi yetiştiriyor. Yapay zekalı robotlar henüz emekleme çağlarında olsalar da şimdiden, insanın faaliyet gösterdiği pek çok alanda kullanılıyorlar.

Bu zamana kadar üretilmiş olan en gelişmiş yapay zekalardan sorumlu şirket DeepMind ise makine öğrenimi üzerinde derin çalışmaları yürütüyor. Nihai amaç, bir makinenin öğrenmesini, yani sorgulamasını sağlamak.

Bu engeli aşmak üzere olan DeepMind, SAC-X isimli yapay zeka destekli robotlar üretti:

Robotların öğrenme mekanizması testleri için yeni paradigmalar geliştiren araştırmacılar, robotlara oyun alanını temizlemek gibi görünürde basit bir hedef veriyorlar. Aynı zamanda tamamlanması karşılığında onları ödüllendiriyorlar.

DeepMind tarafından yapılan açıklama ise şöyle:

"Tanımladığımız yardımcı görevler genel bir ilkeye uyuyorlar. Robotları, algılayabildikleri alanı keşfetmeye teşvik ediyorlar. Örneğin, bir dokunmatik algılayıcının çalışması için parmakları harekete geçirmek, bilekte bir kuvvet hissetmek, kendi algılama sensörleriyle uygun eklem açılarını hesaplamak ve gerçekleştirmek, nesneyi hareket zorlamak gibi."

Araştırmacılar, hiçbir şekilde robota görevin nasıl tamamlanması gerektiğini söylemiyorlar. Onu serbest bırakıp, görevi tamamlaması için yapacaklarını izliyorlar. Robotlar, görüş alanlarını keşfediyor, sensörlerinin işlevselliğini test ediyor. Yani bir bakıma yeni doğmuş bir bebek gibi dünyayı anlamlandırmaya, dokunduğunda hissetmenin ne demek olduğunu anlamaya başlıyor.

Bu yapılan deneydeki görüntüler, temel fonksiyonların test edildiği aşamalar oldukları için heyecan verici gözükmeyebilirler. Ancak bir robotun insan gibi çevresini sorgulaması inanılmaz bir şey. Sadece ebeveynleri tarafından yönlendirilmeyen bir bebeğin, karnının acıkması sonucunda yemeğe ulaşmak istemesini düşünün. Ebeveynler bir defa ağladıkları takdirde bebeğe yemek verirlerse, bebek ilerleyen aylarda acıktığında ağlamaya devam eder.

Bebekler bu davranışları hiçbir komut olmadan, tamamen iç güdüsel şekilde gerçekleştirirler. Açık konuşmak gerekirse yukarıda gördükleriniz de tam olarak bundan ibaret. Çünkü onlara karşı yapılan hiçbir müdahale bulunmuyor.

DeepMind ya da bir başka şirket, yapay zekaların kendi kendilerine öğrenme eylemlerini robotlara uyarlarsa dünya değişecek. Çöpleri boşaltmak, bir fincan kahve hazırlamak gibi görevler yapay zeka için oldukça karmaşıklar. Fakat bir insan kahve hazırlamayı unutabiliyor, ancak yapay zekalar öğrendiklerini unutmuyorlar.

DeepMind, bir dönemin efsane çizgi dizisi olan Jetgiller’deki ailenin ev robotu Rosie’den çok uzakta olduğumuzu söylüyor. Ancak oraya doğru gittiğimizi ve bu robot kolunun başlangıç olduğunu belirtiyor.