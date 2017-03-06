Bazı Hayvanlarda Neden Şerit ve Çizgiler Var?

National Geographic'in usta araştırmacıları, bazı hayvanların neden çift renge ve şeritlere sahip olduğunu incelediler. Elde edilen sonuçlar şaşırtıcı.

Hayvanlar zekidir. Bir çeşit zırh olan kürklerini gerekli zamanlar haricinde asla devre dışı bırakmazlar.

Yine de akıllara su şoru geliyor: Kürk veya tüylerin altında, özellikle büyük kediler ve zebralar neden moda şovlarından kaçmış gibi gözüküyor?

Kısa cevap şu: Bu, kürkü taşıyan hayvana bağlı!

Tüm memeli kürk yapıları melanosit hücreleri tarafından yönlendirilir ve doğaya uyum sağlayacak biçimde şekillendirilir. Alabama Huntsville'deki Hudson Alpha Biyoteknoloji Enstitüsü'nden genetik uzmanı Greg Barsh konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Zebralarda niye şeritler var? Çitalar ve zürafaların özelliği ne?

Barsh örnek olarak vahşi kedileri, vahşi köpekleri, atları, zebraları ve çitaları gösteriyor: "Çizgilerin belirgin olduğu hayvanlar aslında doğanın bir mucizesi.”

Bilinenin aksine çitalar, büyük kedilere oranla farklı özellikler taşır ve bu nedenle farklı cilt pigmentlerine sahiptirler. Koştuklarında adeta bir renk illüzyonu yaratırlar.

Örneğin zebra cildi siyah-beyaz çizgili katlarının altında siyahtır. Zürafa cildi, uzaktan bakıldığında tek renk gözükür. Zürafaya yaklaştıkça farkı ayırt edebilirsiniz. Zira zürafalar, çizgileri bir çeşit kamuflaj olarak kullanır. Zürafalar, saldırganlara karşı bu şekilde evrimleşmiştir.

Bazı primatların mavi renkli üreme organları vardır: Bazı maymun türleri mandril, vervek, talapoin ve lezula bu ilginç özelliğe sahiptirler. Mavi pigmentlerin “amacı” tam olarak anlaşılmamış olsa da, genellikle cinselliği ve karşı cinsi kendisine kolayca çekmeyi temsil eder. Mandrel türünde mavi renk toplumsal statünün bir yansımasıdır.

Babunlar doğduğunda elleri, kulakları ve burunları pembe renge sahiptir. Geliştiklerinde ise bu bölgeler tüylerle kaplanır ve tehditlere karşı hazır hale gelir. Kürkleri ne kadar kalınsa, babunlar o kadar fazla güç temsil eder.