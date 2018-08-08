Samsung Galaxy Telefonların Android Oreo Güncellemeleri

Yeni ortaya çıkan sızıntı görsellere göre Samsung, orta seviye akıllı telefonları için Android Oreo güncellemesini unutmadı. Ancak tüm cihazlara güncelleme yayınlanması 2019 Mart'ını bulacak.

Google, geçtiğimiz günlerde dünyanın en popüler mobil işletim sistemi olan Android’in yeni sürümü olan Android 9.0 Pie’ı resmi olarak yayınladı. Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olan Samsung ise hala akıllı telefonlarına Android 8.0 Oreo güncellemesi hazırlamaya ve yayınlamaya çalışıyor.

Eğer son iki yıl içinde tanıtılmış (Galaxy S7 ve sonrası) bir Samsung Galaxy amiral gemisine sahipseniz Android Oreo güncellemesine zaten kavuşmuş olmalısınız. Ancak orta segment bir Samsung Galaxy akıllı telefona sahipseniz, Android Oreo güncellemesi alıp almamış olmanız elinizdeki akıllı telefonun modeline göre değişiklik gösterebilir.

Samsung Members uygulamasında ortaya çıkan bazı sızıntı görseller, Samsung’un orta segmentteki bazı Galaxy cihazlar için Android Oreo güncellemesi geliştirdiğini ortaya çıkardı. Dolayısı ile aşağıdaki listede yer alan akıllı telefon ya da tabletlerden herhangi birine sahipseniz Android Oreo güncellemesini er ya da geç alacağınızı söyleyebiliriz.

Aralık 2018 - Galaxy J7 Neo

Ocak 2019 - Galaxy Tab A (2017), Galaxy A9 Pro (2016), Galaxy C7 Pro, Galaxy C9 Pro, Galaxy J2 (2018), Galaxy On5 (2016), Galaxy On7 (2016), Galaxy J7 (2018), Galaxy J7 (2017)

Şubat 2019 - Galaxy J7 Max

Mart 2019 - Galaxy J7 (2016)

Tahmin edebileceğiniz gibi yukarıda belirtilen güncelleme tarihleri şirketin yaşayabileceği herhangi bir aksilik nedeni ile değişikliğe uğrayabilir. Ayrıca Samsung, herhangi bir cihazı Android Oreo için yeterli bir sisteme sahip olmadığı için güncelleme takviminden de çıkarabilir.