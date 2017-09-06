BBC’de Yayınlanan 10 İlginç Zeka Testi ve Cevapları!

Beyninizi biraz zorlamaya hazır mısınız? BBC üzerinden yayınlanan en ilginç 10 beyin yakan zeka testini sizler için bir araya getirdik!

Beynizi geliştirecek en iyi 10 bilmeceyi takipçilerimiz için bir araya getirdik. İşin içinden çıkamayacağınız bu bulmacaların içinde kaybolmaya hazır mısınız? Eğer öyleyse fazla vakit kaybetmeden başlayalım!

NOT: Tüm cevaplara 10. sorudan itibaren ulaşacaksınız.

Kim yalan söylüyor?

Özge, Osman'ın yalancı olduğunu iddia ediyor.

Osman ise Mahmut'un yalancı olduğunu söylüyor.

Mahmut ise hem Özge'nin hem de Osman'ınn yalancı olduğunu düşünüyor.

Özge, Mahmut ve Osman'ın tamamen doğru ya da yalan söylediğini düşünelim.

Peki, bu üç kişinin arasında sizce kim doğruyu söylüyor?

Hayatınızı kurtaracak beyaz bilyeyi bulabilecek misiniz?

Size 50 siyah, 50 beyaz bilye ve iki boş kase veriliyor.

Toplamdaki bu 100 bilyeyi iki kaseye paylaştırmanız gerekiyor. Bu yüz bilyelerin hepsinin kullanmak koşuluyla istediğiniz gibi paylaştırabileceğinizi de belirtelim.

Daha sonrasında ise, gözleriniz bağlanacak ve kaseler size doğru çevrilecek. Kaselerden birini seçip bir bilyeyi elinize alacaksınız. Eğer bu seçtiğiniz bilye beyazsa yaşacaksınız, fakat seçtiğiniz bilye siyahsa acımasızca öldürüleceksiniz.

Hayatta kalma olasılığınızı arttırmak için bilyeleri nasıl bir şekikde dağıtırdınız?

Katilin Kim OIduğunu Bulun?

Ortada toplam beş kişi bulunuyor. Ancak bu beş kişiden birisi, bu kişilerden birini öldürdü. Cinayatle ile ipuçları ise şunlar;

Dan, dün bu kişilerden saf olanıyla birlikte New York maratonunda koştu.

Mike'ın şehre taşınmadan önce bir çiftçi olduğu biliniyor.

Jeff'in bilgisayar konusunda eline su döken bulunmuyor. Jeff ise gelecek hafta Ben'in yeni bilgisayarına kurulum yapmak istiyor.

Katilin bacağı birkaç gün önce kesildi.

Ben'in Jack ile altı aylık bir dostluğu var.

Dan eskiden aşırı derecede alkol kullanırdı.

Ben ve Jeff, son bilgisayarlarını birlikte kurdular.

Katil, Jack'in kardeşi. Seattle'de birlikte büyüdüler.

Kimin katil olduğunu merak ediyorsanız biraz acele edin, her an elinizden kaçabilir! :)

Sizce Hangi Altın Sahte?

Önünüzde 7 adet altın çubuk bulunuyor. Ancak biri sahte ve diğerlerinden hafif.

Elinizde iki kefeli terazi bulunuyor. Fakat teraziyi sadece 2 kez kullanacağınızı da belirtelim. Siz bu durum ile baş başa kalsaydınız, sahte olan altını nasıl tespit ederdiniz? Hadi bulun bakalım!

Nehirden Geçebilecek misiniz?

İki yetişkin, iki çoçuk toplamda dört kişi, nehrin karşısına geçmek için plan yapmaktalar.

Dört kişi, nehrin karşısına geçmek için sal yaparlar. Ancak bu sal, tek seferde bir yekişkin ya da iki çocuğu taşıyabilmekte.

Bahsi geçen bu dört kişinin tamamının karşı kıyıya geçebilmesi için salın en az kaç sefer yapması gerekiyor?

Sütü Nasıl Ölçeceksiniz?

Bir sütçünün elinde iki adet boş güğüm bulunuyor. Bu güğümlerden bir tanesi 3 litre, bir diğeri ise 5 litre süt alıyor.

Sütçü, bir damla bile sütü dökmeden 1 litreyi nasıl ölçebilyor? Bulun bakalım.

Ayının Rengi Ne?

Size bir görev veriliyor. Bu görev dahilinde ilk olarak 5 kilometre güneye, daha sonra 5 kilometre batıya, son olarak ise 5 kilometre kuzeye yolculuk ediyorsunuz ve başladığınız yere geri dönüyorsunuz.

Göreviniz sırasında bir ayı gördünüz. Peki bize ayının hangi renkte olduğunu söyleyebilir misiniz?

Düşman üssüne girmeniz için şifreyi bulabilecek misiniz?

Düşmanların füze fırlatma tesisinin girişini gözleyerek içeri girmenin bir yolunu bulmaya çalışıyorsunuz.

Yaptığınız gözlemler sonucunda bir bilim insanı geliyor. Kapıdaki görevli ise bu bilim insanına ''sekiz?'' diyor, ardından ''beş'' diyen bilim insanına kapıyı açtığını görüyorsunuz.

Aradan bir süre geçiyor ve bir bilim insanı daha geliyor. Kapıdaki görevli bu sefer '' yedi?'' diye soruyor. Sonrasında 'dört'' yanıtını veren bilim insanının da içeri girdiğini görüyorsunuz.

Kafanızdan şifreyi çözdüğünüzü düşünüyorsunuz. Daha sonrasında yaklaştığınızda görevlinin ''Altı'' sorunusuna ''Üç'' diye cevap verdiğinizde bir anda alarmlar ötmeye başlıyor. Peki içeriye girmeyi neden başaramadınız?

Sizce Hangi Vale Doğruyu Söylüyor?

Kupa kızının hazırlamış olduğu turtalar, ansızın ortadan kayboluverdiler.

Turtalarını kaybeden kupa kızı, turtalarını yememiş olan vale ya da valelerin doğruyu söyleyeceğinden, turtayı yemiş olan vale ya da valelerin ise ya-lan söyleyeceğinden kesin olarak emin olduğunu görmekteyiz.

Kupa kızı ise valelerden şu cevapları aldı;

1. Vale: 'Turtaları aramızdan biri yedi'

2. Vale: 'Turtaları aramızdan iki kişi yedi'

3. Vale: 'Turtaları aramızdan üç kişi yedi'

4. Vale: 'Turtaları aramızdan dört kişi yedi'

5. Vale: 'Turtaları hepimiz birlikte yedik'

Sizce valelerin kaçı doğruyu söylüyor ve bu valeler hangileri?

Ülkeler Neye Göre Sıralanmış?

1 = Türkiye, 2 = Panama, 3 = Burundi, 4 = Yeni Zelanda, 5 = Çin Halk Cumhuriyeti

Sizce 6'ıncı ülke hangisi? Bu bilmecelerin cevaplarını aşağıdan öğrenebilirsiniz.

1. Bilmecenin Cevabı

Osman doğruyu söylüyor, nasıl mı?

Eğer Özge doğruyu söylecek olsaydı, bu Osman'ın gerçekten yalancı olduğu anlamına gelirdi. Yaşanan bu durumda Osman'ın '' Mahmut yalancı'' önermesi yalan olurdu ve Mahmut'un doğru söylediğini kabul etmiş olurdu.

Mahmut ise Özge ve Osman'ın yalancı olduğu söylüyor. Şöyle bir baktığımızda ise Özge'nin doğru söylediği önermesi dolayısıyla yanlış oluyor.

Mahmut'a bakacak olursak, hem Özge hem de Osman'ın yalancı olduğunu vurguluyor. Bu doğru olsaydı, Mahmut Özge'nin ''Osman yalan söylüyor'' ifadesinin yalan olduğunu kabul etmiş olurdu. Bu durumda da Osman'ın ''Mahmut yalan söylüyor'' ifadesi doğru olmuş olurdu.

2. Bilmecenin Cevabı

Beyaz bir bilyeyi elinizde iki kaseden birine koyun. Diğer tüm bilyeleri de bir kasenin içerisine koyun. Doğal olarak bir kasede 99 tane bilye varken diğer kasede sadece beyaz bilye bulunacak.

Bu şekilde beyaz bilye olan kaseyi seçme ihtimaliniz ve yaşama ihtimaliniz daha fazla olacak. Tek bilyeli kaseyi seçtiğiniz an özgürlüğünüze kavuştunuz demektir!

3. Bilmecenin Cevabı

Jeff, Mike'ı öldürdü.

Jack asla katil olamaz çünkü cinayeti işleyen onun kardeşi.

Dan da katil olamaz, çünkü cinayet günü maratonda koştu. Bir kişinin bacağı kesildikten birkaç gün sonra büyük bir maratona katılması bekleniyor.

Ben de katil olamaz, Jack'le yeni tanışmış birisi. Katil ise Jack'le birlikte büyüdü. Doğal olarak bu seçenekte silindi.

Bu durumda geriye Jeff ve Mike kalıyor.

Jeff hayatta olduğuna göre, katilen mantıken o olması gerekiyor. Mike da Jack'le birlikte büyümedi. Bu durumda Jack, Dan ve Jeff'in hala hayatta oldukları kesin.

Jeff, Ben'in bilgisayarına kurulum yapacağına göre Ben'in de hayatta olması gerekiyor. Böylelikle sonuca ulaşıp Jeff'in Mike'ı öldürdüğünü bulmaktayız.

4. Sorunun Cevabı

Terazinin her kefesine 3'er altın çubuk koyun. İki kefe de eşitse, kullanmadığınız altın çubuk sahte demektir.

Eşit değilse, daha hafif gelen kefedeki 3 çubuğu alın.

3 çubuktan birini bir kefeye, birini diğerine koyun. Kefeler eşitlenirse dışarıda kalan çubuk sahtedir.

Eşit değillerse, hafif olan kefedeki altın sahtedir.

5. Sorunun Cevabı

En az 9 sefer gerek. Yanıt değişmemekle birlikte bu soru çok farklı biçimlerde çözülebilir. Bu çözümlerden birisi şöyle:

İlk etapta iki çocuk karşı tarafa geçiş yapar. Daha sonra bu çocuklardan birisi karşıda kalırken, diğeri salı yeniden diğer tarafa götürür.

Üçüncü seferde bir yetişkin sala binip, karşı tarafa geçer ve bu kez karşı kıyıda kalmış olan çocuk salla tekrar ilk çıkış noktasına döner.

Dördüncü seferin sonunda yetişkinlerden birisi karşıya geçmiş olur, diğer yetişkin ile çocuklar ise hâlâ diğer taraftadır.

Aynı düzende dört sefer daha yapılır. Sekizinci seferin sonunda iki yetişkin karşıya geçmiş olur, iki çocuk ise diğer tarafta kalır.

Dokuzuncu ve son seferde ise iki çocuk sala birlikte binerek karşı kıyıya geçer.

6. Sorunun Cevabı

Sütçü ilk olarak 3 litrelik güğümü sütle doldurur ve bunu 5 litrelik güğüme döker.

Daha sonra 3 litrelik güğümü tekrar doldurur ve yine içindekileri 5 litrelik olana ağzına kadar dolacak şekilde boşaltır.

Böylece elindeki 3 litrelik güğümde 1 litre süt kalmış olur.

7. Sorunun Cevabı

Beyaz.

Dünyada önce 5 kilometre güneye, sonra 5 kilometre batıya, ardından da 5 kilometre kuzeye gidip başladığınız yere dönebileceğiniz tek yer Kuzey Kutbu'dur.

Kuzey Kutbu'nda yaşayan tek ayı türü ise kutup ayısıdır. Bu yüzden ayının rengi beyaz olmak zorunda.

8. Sorunun Cevabı

Cevabınız "Dört" olmalıydı. Çünkü "Altı" kelimesinde dört harf var.

9. Sorunun Cevabı

Sadece 4. vale doğru söylüyor. Sorunun birçok farklı çözümü var. İşte bu çözümlerden biri:

Mantıksal olarak, valelerin ifadelerinden sadece bir tanesi doğru olabilir. Çünkü her biri farklı bir iddiada bulunuyor ve bu iddialardan ancak bir tanesi doğru olabilir.

Sadece bir doğru iddia varsa, diğer 4 iddia yalan demektir. Bu da -kraliçe turtaları yemiş olan valelerin yalan söyleyeceğinden emin olduğu için- turtaları 4 valenin birlikte yemiş olduğunu gösterir.

Örneğin 5'i de yalan söylüyor olsaydı, turtaları 5'inin birlikte yemiş olduğunu varsayacaktık. Ama o zaman bu önerme, 5. valenin iddiasının doğru olduğu anlamına gelecekti. Bu durum da çelişki oluşturacaktı.

Bu yüzden sadece 4. vale doğruyu söylüyor.

10. Sorunun Cevabı

Cevap Avustralya. Çünkü bu sayılar her ülkenin bayrağındaki yıldız sayısını gösteriyor ve Avustralya'nın bayrağında 6 yıldız var.