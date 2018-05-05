Cambridge Analytica isimli bir İngiliz araştırma şirketinin 87 milyon insanın Facebook’daki verilerini kullandığı ortaya çıkmış ve büyük bir krize sebep olmuştu. Facebook, ücretli bir versiyon getirerek krizin ardından yaşanan tartışmalara son vermek istiyor.

Facebook'un kişisel veriler hakkında yarattığı büyük kriz sonrasında sosyal ağlarda kullanıcılar hakkında ne kadar veri toplanabildiğini ve söz konusu verilerin uygulama geliştiricileri tarafından izin alınmaksızın nasıl kullanıldığını görmüş olduk. Şirket, bu krizin ardından bir takım yenilikler sağlayarak kullanıcıların güvenini tekrar kazanmak istiyor. Bunların içerisinde, Tinder benzeri bir uygulama ve İnstagram'a görüntülü görüşme özelliği eklenmesi gibi dikkat çeken yenilikler duyurulmuştu.

Şirket, kullanıcının güvenini yeniden kazanma çabasıyla, operasyonun işleyişinde önemli değişiklikler yapmaya hazır olduğunu gösteriyor. Bu yeniliklere daha önce de tartışılan bir konu olan kullanıcı hakkında veri toplanmayan aynı zamanda reklamsız olan bir Facebook deneyimi de ekleniyor. Tabii ki belli bir ücret karşılığında bu deneyimi sunmaya hazırlanan Facebook'a kullanıcıların tepkisinin ne olacağı merak ediliyor.

Facebook'un, sizin hakkınızda reklamlarda ve başka alanlarda kullanmak üzere veri toplanmasına ücretli versiyonu kullanarak engel olabileceksiniz. Şirketin ücretli bir deneyime insanların tepkisinin ne olacağını öğrenmek adına pazar araştırmaları yaptığı biliniyor, ancak konuyla ilgili resmi bir veri henüz açıklanmadı. Bloomberg'in yaptığı habere göre, Facebook yöneticileri geçmişte bu projeye çok olumlu bakmıyordu, ancak son gizlilik skandalı sonrasında mantıklı bir hareket olabileceğini düşünüyorlar. CEO Mark Zuckerberg ve COO Sheryl Sandberg'in de içlerinde bulunduğu Facebook yöneticileri bu projeyi olumlu karşıladılar.

Hatırlayacağınız üzere Cambridge Analytica isimli bir İngiliz araştırma şirketinin, 87 milyon insanın Facebook’taki bilgilerini çaldığı ortaya çıkmıştı. Facebook kadar güçlü bir mali yapısı olmayan Cambridge Analytica bu olay sonrasında ABD'deki ofislerini kapatmak zorunda kalmıştı. Facebook ise kazançlarında düşüş yaşamış olsa da kullanıcı sayısında artış yakalamayı başarmıştı. Sandberg, ilk çeyrek kazanç açıklamaları sırasında, “Abonelikler de dahil olmak üzere birçok başka para kazanma biçimini düşündük ve her zaman her şeyi dikkate almaya devam edeceğiz” demişti. Bu açıklamadan önce de Mark Zuckerberg geçen ay düzenlenen kongrede “her zaman ücretsiz bir Facebook versiyonu var olmaya devam edecek” demişti ve sözleri henüz ücretli bir Facebook projesi açıklanmadığı için garip karşılanmıştı.