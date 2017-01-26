Beyaz Cüce Yıldızında, Büyük Bir Enerji Patlaması Yaşandı!

Bilim ilerledikçe ve astronomiye ayrılan finansal kaynaklar artıkça, mucizelere tanık oluyoruz. Yakın zamanda, bilim insanlarını bile şaşırtan bir fenomen gerçekleşti.

Oxford Üniversitesi bilim insanları, ikili beyaz cüce yıldız sistemine ait bir bulguda bulundu. İkili yıldız sisteminde, inanılmaz hızda gaz fişekleri tespit edildi. Böyle bir gözlem, bilim insanları tarafından ilk kez gerçekleştirildi. Yani cüce yıldızlarla ve novalarla ilgili önemli bilgilerin önü açıldı.

Cüce beyaz yıldızların sebep olduğu novalar; tekrarlanan, düşük seviyeli patlamaları ile ünlüdür ancak böyle bir güç hiç gözlenmemişti.

Bu tür parlamalar daha önce nötron yıldızları ve hatta farklı galaksilerde bulunan muazzam kara deliklerde gözlenmişti. Bu tür gök varlıkları çoğunlukla (büyük miktarda gaz toplandığı ve yerçekimi kuvveti vasıtasıyla biriktirdiği için) gaz parlamalarına neden olurlar. Ara sıra bu cisimler, gazın bir kısmını dar, koni benzeri akışla sınırlandırılmış şekide yayarlar.

Cüce gezegendeki ilk faaliyetler, 2016 yılının Şubat ayında gözlemlenmişti. Bilim adamları, fenomene "SS CYG" adını vermişti. Ancak daha sonra teleskoplar ve süper bilgisayarların analizleri yeni verileri ortaya koydu. En büyüleyici ve beklenmedik davranış, "dev" bir fişeğin gözlemlenmesi ve patlamanın radyo dalga boylarında gerçekleşmesiydi. 15 dakikadan kısa süre boyunca açığa çıkan enerji, en güçlü güneş fişeklerinden katbekat öteydi. Gaz parlamasında kaydedilen radyo dalgası seviyesi, cüce nova sistemlerinde asla görülmemişti ve bir jet gibi tutarlıydı.

Oxford Üniversitesi'nden astrofizik uzmanı Dr. Kunal Mooley, "Astrofizikçilerin çoğunun, son zamanlardaki en ilgi çekici çalışmaları SS Cyg incelemesine dayanıyor. En yeni, hızlı radyo parlaması tespiti gerçekleşti. Yavaş havai fişekleri görmeyi bekliyorduk, ancak hızlı aktivitelerle karşılaştığımızda çok şaşırdık. Muazzam enerji 15 dakika gibi kısa bir süre boyunca yayıldı ve sönmeden, saniyeler önce zirve noktasına ulaştı. Cüce novalarda, eşi benzerine rastlanmayan bir fenomene tanık olduk." ifadelerini kullandı.

Şimdi uzmanlar, SS CYG'deki parlamanın nedenini bulmak için yoğun çabalar yürütüyor.