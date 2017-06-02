Beyinlerimiz, Farklı İnsan Yüzlerini Nasıl Hafızada Tutuyor?

Araştırmalara göre, beynimiz sadece 200 nöron kullanarak yüzleri birbirinden ayırıyor.

Caltech Üniversitesinden araştırmacılar, beyinlerimizin insan yüzlerini nasıl işlediğini anlamaya yönelik bazı gelişmelere imza attılar. Bu hafta yayınlanan bir yazılarında, beyinlerimizin yüzleri sadece 200 nöron kullanarak birbirlerinden ayırdığını belirttiler.

Bu deneyi, maymunlara bazı görseller göstererek gerçekleştirdiler. Maymunların gördükleri sonrasında hangi nöronların aktifleşip aktifleşmediğini kaydettiler. Buldukları ise, bir adet yüz fotoğrafına sadece bir adet nöron değil birden fazla nöron aktifleşiyordu. Bu nöronlar yüzü tamamen tarıyorlar ve yüzde bulunan noktalar arasındaki mesafeleri ölçüyorlar. Bunun sonucunda ise gördüğümüz her yüz farklı nöron dizilişlerine kaydedilmiş oluyor.

Bir yüz ifadesini oluşturmak için binlerce nörona ihtiyaç duymamıza rağmen, sadece 200 adet nöronla bir yüzü çözümleyebiliyoruz. 200 nörondan gelen sinyaller ile bir yüzü bugüne kadar gördüğümüz yüzlerden ayrıştırabiliyoruz.

Araştırmacılar, hangi nöronun hangi yüz özelliğine tepki verdiğini bulduktan sonra, maymuna gösterdikleri bir yüzü buldukları verilerle baştan oluşturabildiler. Bu baştan oluşturulan görseller gerçek yüzün neredeyse aynısıydı.

Ayrıca birbirlerinden farklı olmalarına rağmen ortak bir özelliği olan yüzler de aynı nöronun aktifleşmesini sağlıyordu. Örneğin onlarca farklı yüzde de kazınmış bir saç olursa, bütün bu yüzlerde aynı nöron aktifleşecek.

Bu araştırmaların kabul edilmesi için birçok kez tekrarlanması gerekiyor. Fakat şimdiden bu araştırmanın yüz tanıma sistemlerini ve yapay zekayı daha da ilerleteceğini söyleyebiliriz. Projedeki araştırmacılardan Le Chang, " Örneğin bir görgü tanığının gördüğü bir suçlu yüzünün sadece beyinsel aktivitelerle oluşturulması mümkün olabilir." diye belirtti.