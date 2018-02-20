2016 yılında, CSGOShuffle’ın sahibi olduğu gerekçesiyle banlanan Phantomlord, Twitch’e dava açarak bunca yıllık para kaybını geri almak istiyor.

Geçtiğimiz senelerde yaptığı CS:GO ve League of Legends yayınlarıyla Twitch’in en ünlü isimlerinden biri olan James “Phantomlord” Varga, bu yayınlarıyla 1.4 milyon takipçiye ulaşmıştı. Büyük bir emekle bu günlere geldiğini söyleyen Varga, 2016 yılında Twitch tarafından üçüncü parti bir sitede CS:GO skin paketlerini açıp kumar oynadığı gerekçesiyle banlanmıştı. CSGOShuffle isimli bahis sitesinin sahibi olduğu ortaya çıkan Varga, kendi yayınlarında bu siteye girip oranlarla oynayarak izleyicilerin de kendisi gibi şanslı olabileceğini gösteriyordu. Bu duruma bir dur diyen Twitch de Varga’yı sayfasından uzaklaştırmıştı.

Phantomlord ismiyle bilinen Varga, aradan geçen 2 yılın ardından Twitch’e dava açtı. Varga’nın dava açma sebebi, Twitch’in kendisine herhangi bir açıklama yapmadan kanalı kapatmasından kaynaklanıyor. Normal şartlarda 30 gün içinde bu sorunları düzeltmesi için Twitch’den bir bildirim alması gerektiğini, ancak şirketin böyle bir hatırlatma yapmadığını belirten Varga, Twitch’in kendisini gözden çıkardığını ve popülaretisinden faydalanarak tüm camiaya bir örnek teşkil ettirmek istediğini açıkladı. Varga’ya göre CSGOShuffle kendisine ait bir site değil. Yani Twitch’ten atılmasına sebep olan olaylar asılsız.

Bir zamanların Twitch ünlüsü Varga, şimdi Twitch’e daha açarak bu zamana kadar Twitch yüzünden kazanamadığı paraları istiyor. Varga davayı kazanır mı bilinmez, ancak Twitch’in yalnızca bu tarz dolandırıcılık suçlamalarını değil, herhangi bir şekilde CS:GO silah skini açmak için “şansını” deneyen tüm yayıncıları kontrol etmesi gerekiyor. Bu yayıncıları genellikle 18 yaşın altındaki insanlar izliyor ve “BET” ismiyle anılan bu tarz skin açma sitelerinin çocuklara kumara teşvik ettiği düşünülüyor. Kumar her yaş için kötü elbette, ancak Twitch gibi yaş aralığı daha küçük kişilerin bulunduğu ortamlarda bu soruna daha çok dikkat edilmeli.